PSA niega falta de componentes por el coronavirus: "Las fábricas están en plenísima actividad"

"Vida normal, con un poco más de tensión y vigilancia precisa", constata Muñoz Codina

PARÍS, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director del Clúster Ibérico del Grupo PSA, Juan Antonio Muñoz Codina, ha asegurado que "de momento" no está habiendo escasez de componentes a raíz de la crisis del brote de coronavirus y que las fábricas están en "plenísima actividad". "Vida normal, con un poco más de tensión y vigilancia precisa", ha resumido.

Así lo ha trasladado Muñoz Codina en declaraciones a los medios, ante los que ha comparecido en París acompañado del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, quien se ha desplazado a la capital francesa para reunirse con el presidente del Grupo PSA, Carlos Tavares.

Preguntado al respecto, ha negado que haya escasez de componentes para las fábricas. "No está faltando nada. Estamos gestionando la situación y, evidentemente, hay un poco más de tensión que en una vida normalizada, pero de momento no tenemos ningún impacto en ese sentido", ha remarcado.

Sobre la influencia en las ventas, ha respondido que no es especialista en mercados y ha esgrimido que no conoce exactamente la causa de la caída registrada en los dos primeros meses del año en relación al anterior ejercicio. "No sé si el mercado ha bajado como consecuencia de eso o de otras consideraciones que también se dan en el mundo del automóvil en este momento, como la electrificación", ha dicho.

En sus fábricas, ha remarcado que PSA trabaja con protocolos que "cumplan con la normativa legal de cada uno de los países", en este caso en España. "Pero conciliar eso con una continuidad de la actividad en la medida de lo posible; es lo que ha sucedido hasta el día de hoy y es lo que esperemos que suceda en la semana por venir", ha puntualizado.

"TODO EL MUNDO SE PREGUNTA QUÉ PUEDE OCURRIR"

Por su parte, Feijóo ha remitido a las compañías para determinar el impacto industrial del Coronavirus y ha incidido en que los datos de los que dispone la Xunta en relación a la automoción se basan en las previsiones de los primeros meses de 2020, así como "las solicitudes de mercados que tiene el Grupo en cuanto a los modelos que se fabrican en Vigo".

"Todo el mundo se está preguntado qué puede ocurrir desde el punto de vista industrial y tiene sus protocolos; me consta que Citroën también", ha zanjado.