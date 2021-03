Rafael Prieto (Ganvam) alerta de la destrucción de empleo si no se reactiva la demanda

El directivo prevé una reducción del parque automovilístico y que se incremente la tasa de utilización de los vehículos

El adjunto a la presidencia de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam), Rafael Prieto, ha alertado de una destrucción de empleo en el sector del automóvil si no se reactiva la demanda en el mercado nacional, paralizado por la subida generalizada de precio de los vehículos vinculada a la entrada en vigor del ciclo de homologación WLTP y a la no adaptación en España.

Prieto, que a principios de año volvió al sector del automóvil tras su paso por el Canal de Isabel II, afirmó que la subida de precio vinculada al mayor impuesto de matriculación que de media tienen que pagar los coches en España desde el 1 de enero motivará que se dejen de matricular en España alrededor de 100.000 unidades este año.

"Si no se reactiva la demanda, se va a destruir empleo. Tenemos la experiencia de la crisis de 2008. Entre 2008 y 2012, el mercado perdió cerca de 475.000 unidades, lo que supuso la pérdida de unos 50.000 empleos y más de 2.000 pymes. No nos podemos permitir que vuelva a suceder", aseguró el directivo, en una entrevista concedida a Europa Press.

Por ello, resaltó que tanto Gobierno como sector tienen que analizar juntos la manera de realizar la transición a un nuevo modelo "con el menor coste social y económico posible" y con el objetivo de continuar estimulando el rejuvenecimiento del parque automovilístico.

Prieto recordó que otros países del entorno de España sí han adaptado el impuesto de matriculación a la llegada del WLTP y destacó que el sector de la movilidad no está en contra de la normativa, que viene de la Unión Europea, ni tampoco pide una nueva moratoria, sino que lo que demanda es "una implantación que impulse la compra de vehículos, renueve el parque y, por lo tanto, contribuya activamente a un entorno más seguro y sostenible".

En este entorno y, junto con la pandemia por Covid, la previsión del directivo es que los niveles de matriculación de vehículos en España no alcancen cifras previas a la crisis antes de 2022, con un 2021 que cerrará por debajo de un millón de turismos y todoterrenos comercializados, lejos de los datos que corresponden a España por nivel de motorización, población y renta per cápita.

MENOS PARQUE, MÁS UTILIZACIÓN

Por este motivo, el adjunto a la presidencia de Ganvam señaló que, poco a poco, hay que ir acostrumbrándose a medir el sector "en valor y no en unidades vendidas". "Es muy probable que en un futuro próximo empecemos a asistir a una reducción del parque en favor de una mayor tasa de utilización y este proceso va a pasar inevitablemente por una distribución eficiente, uno de los retos que asume Ganvam", apuntó.

En relación con la finalización del Plan Renove, Prieto calificó como "innegables" los beneficios que aportan estos planes cuando se dirigen a la venta de automóviles nuevos, aunque subrayó que estos programas "no serán todo lo eficientes que podrían ser en materia de rejuvenecimiento del parque", hasta que no se integren en las ayudas los vehículos de ocasión de hasta cinco años.

"El esfuerzo económico que debe realizar un propietario de un vehículo de más de diez años para renovar su coche por uno nuevo puede reducirse a la mitad si se incluyeran los vehículos de ocasión jóvenes, ganando en seguridad y emisiones en el parque", resaltó.

En esta línea, mostró la necesidad de que los planes de ayudas de Estado, como el Renove o el Moves, de apoyo a la movilidad eficiente, sean de carácter estructural y tengan una "sencilla ejecución" si el objetivo es acelerar la necesaria electrificación y renovación del parque.

Por este motivo, defendió, en la entrevista con Europa Press, que se lleve a cabo una simplificación de la gestión y tramitación de los planes en todo el territorio nacional, puesto que en la actualidad el reparto de los fondos del Moves se hace en términos de población y no de mercado.

De esta manera, se mostró a favor de la puesta en marcha de una estrategia con un sistema de reparto de fondos acorde a la demanda real "para no frenar la electrificación, para que no quede dotación desierta y que los que quieren comprar no se queden sin recursos para hacerlo".

"AMBICIOSO OBJETIVO DE ELECTRIFICACIÓN"

Por otro lado, el directivo de Ganvam denominó como "muy ambicioso" el objetivo de electrificación del Gobierno, que contempla que en España haya 250.000 vehículos eléctricos en 2023 y cinco millones de unidades en 2030.

"Es un objetivo muy ambicioso porque para triplicar el parque actual de eléctricos se va a necesitar una buena estrategia de colaboración público-privada que haga posible también el despliegue de puntos de recarga en todo el territorio", subrayó.

En esta línea, el adjunto a la presidencia de la asociación indicó que el apoyo a los talleres para adecuarse a la movilidad eléctrica representa "una buena palanca" para contribuir a alcanzar estas cifras.

"Si tenemos en cuenta la conveniencia de que cada taller cuente al menos con un punto de recarga rápida que no solo permita validar la intervención realizada sobre el coche, sino que permita ofrecer este servicio de recarga a los conductores, se estará acelerando la capilaridad de la red de infraestructuras en más de 40.000 puntos. Y desde Ganvam estamos dispuestos a impulsar este proceso", finalizó.