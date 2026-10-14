Seat y Cupra suman 76.066 matriculaciones en España hasta septiembre, un 9% más

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MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Seat y Cupra han matriculado 76.066 vehículos en los nueve primeros meses del año, una cifra superior en un 9% a la registrada por el grupo en el mismo periodo del año anterior, lo que le permite alcanzar una cuota del 8,5% del mercado en España.

Por marcas, Seat continúa mejorando sus resultados y suma 52.660 matriculaciones entre enero y septiembre, un 4,3% más que en el mismo periodo de 2025. Con esta cifra, suma una cuota del 5,8%, y se sitúa como la cuarta marca más vendida del mercado español, prácticamente con las mismas entregas que la tercera.

En cuanto a modelos, el Seat Ibiza protagoniza una evolución especialmente destacada. Con 22.020 unidades matriculadas, es el segundo modelo más vendido en España en el acumulado del año. Por su parte, el Seat Arona también refuerza su posición. Con 16.406 unidades en el acumulado, asciende hasta la sexta posición del ranking absoluto del mercado y se mantiene como el SUV urbano más vendido en España, dando continuidad al liderazgo que , a cierre del año 2025 , repitió por séptimo año consecutivo.

A estos resultados se suma el gran rendimiento del Seat León con 8.996 unidades matriculadas --10.779 unidades sumando la versión de carrocería familiar Sportstourer--.

"Los resultados de Seat demuestran la fortaleza de una marca plenamente vigente, con modelos de referencia que siguen ganándose la confianza de los clientes españoles. Son resultados que reflejan la competitividad de nuestra gama, y el excelente trabajo de nuestra red comercial", ha declarado el director general de Seat y Cupra en España, Mikel Palomera.

CUPRA CONTINÚA IMPULSANDO SU CRECIMIENTO

Por su parte, Cupra continúa avanzando con fuerza en el mercado español. Entre enero y septiembre, la marca ha matriculado 23.406 vehículos, un 21,4% más que en el mismo periodo del año anterior. Este crecimiento permite a Cupra superar ampliamente el ritmo del ejercicio anterior, en el que consiguió su récord histórico en España con 26.589 matriculaciones.

El Cupra Formentor continúa como el modelo más vendido de la marca, con 8.913 unidades y un crecimiento del 26%, seguido del Cupra León, con 7.097 unidades, y del Cupra Terramar, que ha impulsado enormemente sus ventas en un 29,5% más, hasta alcanzar las 5.415 matriculaciones.

A su vez, el Cupra Raval se ha convertido en el lanzamiento más exitoso de la historia de la marca, con más de 51.000 pedidos a nivel mundial desde su llegada al mercado en abril, más del doble de la previsión inicial, y cerca de 15.000 unidades entregadas en los mercados en los que ya está disponible.

En España, el nuevo vehículo eléctrico urbano ya acumula 1.192 matriculaciones en sólo cuatro meses de vida comercial. "Estamos entrando en una nueva etapa con el nuevo Cupra Raval. Su extraordinaria acogida confirma el potencial de un modelo que une innovación, electrificación emoción y producción 100% española", ha subrayado Palomera.