El sector de la automoción gana un 35% más en 2023, hasta los 1.039 millones, según Anfac

La patronal de fabricantes espera elegir un nuevo presidente el 19 de julio en asamblea extraordinaria



MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los fabricantes y empresas de automóviles que operan en España, asociadas a la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), han ganado un 35,46% más en 2023 respecto al año anterior, obteniendo así un resultado neto de 1.039 millones de euros, según datos del Informe Anual 2023 Anfac publicados este miércoles.

Asimismo, los fabricantes de automóviles facturaron 78.154 millones de euros el año pasado, un 11,02% más que los 70.392 millones que ingresaron en 2022.

Según la asociación, estas cifras vienen condicionadas por las dificultades a las que se enfrentaron los fabricantes en 2023, no obstante, en su informe Anfac destaca la estabilidad en la recepción de componentes y aprovisionamiento de materiales que permitió que el ritmo positivo de las fábricas españolas continuara en 2023, legando así a los 2,45 millones de vehículos fabricados.

"Fue un año que se recuperó el mercado y la producción con niveles que no habíamos visto hasta entonces. Es cierto que se mantuvieron una parte de los problemas estructurales que hemos viendo. Sin duda, la inflación es uno de ellos, el alto coste de los materiales. No hubo problemas generalizados de provisionamiento, pero sí hubo problemas puntuales, como en la cadena logística. Con lo cual, el entorno de mercado fue mejor, tanto en producción como en demanda", ha destacado el director general de Anfac, José López-Tafall, en el presentación del informe este miércoles.

Por otro lado, Anfac señala que en este contexto, las marcas operativas en España han seguido su progreso hacia la descarbonización y la transformación industrial que implica el vehículo electrificado.

Así, durante 2023, se invirtió un total de 2.395 millones de euros, un 14,7% más que el año anterior. De igual manera, las marcas de automoción mantienen 58.414 puestos de trabajo directos en sus centros de producción y operativos, un 6,29% menos que los que tenían el año pasado.

"En general, el nivel de empleo sí que ha habido algunas reducciones netas, pero el número no es tan grande como, porque hay algunos cambios en el perímetro que hacen que lo que antes se contaba como fabricante, aunque forman parte del mismo grupo, se cuente de otra manera", ha explicado López-Tafall.

LA RECAUDACIÓN FISCAL DE LA AUTOMOCIÓN ACUMULA 39.514 MILLONES

Por otra parte, durante 2023 la recaudación fiscal de la automoción acumuló 39.514 millones de euros, aumentando en un 0,2% su aportación a la economía de España, en comparación con 2022, indica la asociación en su informe.

De este total, la recaudación de los impuestos por adquisición de vehículos nuevos se incrementó en un 22,7% en términos interanuales, ascendiendo a los 5.630 millones de euros.

De igual modo, en 2023, los vehículos se han mantenido como el producto con mayor aportación de saldo positivo a la balanza comercial española. Durante el año pasado se generó un total de 18.842 millones de euros procedentes de la actividad de exportación e importación de vehículos.

ESPAÑA EXPORTA EL 90% DE LA PRODUCCIÓN DE SUS VEHÍCULOS

Además, López-Tafall ha destacado que España se ha mantenido en 2023 como el segundo mayor productor europeo y el octavo mundial. En este sentido, ha señalado que el 90% de los vehículos fabricados en el país se exporta a más de 90 países en todo el mundo, "siendo nuestros vehículos 'made in Spain' altamente valorados", ha dicho.

"Tenemos que conseguir al menos mantener esa situación en el año 2024. Parte de ese esfuerzo, como habéis podido ver, los compromisos con los proyectos Perte y todos los procesos que se han generado en cuanto a dinámica de nuevos inversiones, línea de baterías, línea de vehículos, en definitiva hay una dinámica positiva de atraer inversiones y de invertir en este país", ha afirmado el director general de Anfac.

TODAVÍA POR DEBAJO DE LOS NIVELES PREPANDEMIA

Otro de los puntos destacados durante la presentación es que el sector de la automoción se encuentra todavía por debajo de los datos conseguidos en 2019, previo a la pandemia de la Covid-19.

En 2023, el mercado nacional cerró con 949.359 ventas de turismos, lo que supone un aumento del 16,7%, sin embargo, un 24% por debajo del 2019. De igual manera, la producción aumentó un 10,4% en términos interanuales en 2023, con 2,45 millones de vehículos fabricados, pero aún está un 14,6% inferior a los datos prepandemia.

"La automoción es un importante indicador económico de un país. Y España como cuarta potencia económica europea ha de recuperar los niveles prepandemia no solo por progreso industrial, sino por avanzar en la consecución de los objetivos de reducción de emisiones que Europa exige y que España ha apoyado", ha analizado el director general de Anfac.

EN 2023 EL MERCADO ELECTRIFICADO CRECE UN 49% EN ESPAÑA

En el campo de la electrificación, durante 2023, el mercado electrificado aumentó un 49% en términos interanuales, con un total de 124.607 vehículos (que comprenden turismos, comerciales, pesados y autobuses de eléctricos puros e híbridos enchufables), de los cuales 113.776 fueron turismos electrificados.

Esta cifra que situó al mercado nacional en torno al 12% de la cuota de mercado, pero lejos del hito que se marcó en 2023 para los objetivos de reducción de emisiones.

No obstante, en el año pasado, la edad media del parque automovilístico español volvió a aumentar, situándose en los 14,2 años de antigüedad.

Según Anfac, esta es una cifra "que evidencia la necesidad de generar un contexto que fomente el rejuvenecimiento del parque, tanto por materia de reducción de emisiones como de seguridad vial".

En 2023, seis de cada diez vehículos de los más de 30 millones que circulaban en España era de 10 o más años de antigüedad y con solo el 1,2% del parque de vehículos electrificados.

ELEGIR AL PRESIDENTE DE ANFAC ANTES DEL VERANO

Finalmente, el López-Tafall ha asegurado que Anfac planea convocar a sus asociados el 19 de julio para votar la designación de un nuevo presidente de la asociación tras la dimisión del presidente de Seat/Cupra, Wayne Griffiths el pasado 13 de junio.

"Nosotros vamos a convocar la fecha para la asamblea extraordinaria el 19 de este mes, para todos los socios de Anfac, es importante que la sustitución del presidente se produzca antes del verano, pensamos que es necesario tener una sustitución y tenerla pronto y esperamos en esa sesión de la asamblea que podamos tener un presidente elegido", ha afirmado el director general.

Asimismo, respecto a las relaciones con el Gobierno, tras la salida de Griffiths, ha dicho que las relaciones "siempre han sido buenas".

"Yo diría que son excepcionalmente buenas, tenemos una buena intervención con el Gobierno y eso no significa que no haya desencuentro. Wayne Griffiths, todavía presidente de Anfac, lo explicó claramente. Yo recuerdo en la carta, creo que quedó muy claro, habló de falta de agilidad en las medidas y de falta de reacción, y esto no es nuevo, lo hemos dicho hace mucho tiempo", ha concluido.