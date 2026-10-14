Archivo - Stellantis Vigo habilitará 29 mesas para sus elecciones sindicales de este fin de semana - OPEL - Archivo

VIGO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La factoría viguesa del grupo automovilístico Stellantis habilitará hasta 29 mesas facilitar que sus empleados voten en las elecciones sindicales de este fin de semana.

Según ha informado la Mesa Electoral Central de la firma, el personal de los turnos de mañana, tarde y central podrá votar entre las 10.00 horas y las 19.00 horas del 16 de octubre. Las personas trabajadoras del turno de noche votarán desde las 22.00 horas del día 16 de octubre hasta las 02.30 horas del día 17. El personal del turno de fin de semana votará entre las 8.00 horas del sábado 17 de octubre hasta las 12.00 horas.

Los trabajadores que acudan a votar tendrán a su disposición, en la mesa electoral, papeletas y sobres de todas la candidaturas - de color sepia para el Colegio de Técnicos y Administrativos, y de color blanco para el Colegio de Especialistas y No cualificados -. Para que el voto sea válido no se podrá tachar ningún nombre y los votantes podrán identificarse a través del DNI, Carné de Empresa o de Conducir.

Los trabajadores en situación de baja votarán en las mesas de sus talleres o servicios a cualquier hora dentro del horario establecido para el equipo al que pertenezcan.