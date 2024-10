Suez compra un 20% The Future is Neutral e inyecta junto con Renault 140 millones

Renault mantiene una participación del 80% en su empresa de economía circular de la industria del automóvil

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo francés especializado en servicios de agua y residuos, Suez ha adquirido un 20% de la empresa fundada en 2022 por Renault Group para operar en toda la cadena de valor de la economía circular del automóvil, The Future is Neutral, en la que ambas empresas han inyectado un total de 140 millones de euros.

A través de la firma de un acuerdo estratégico, ambos grupos franceses buscan apoyar la transición ecológica del sector de la automoción. Tras esta operación, Renault mantiene todavía una participación del 80% como coaccionista.

Asimismo, este acuerdo reúne la experiencia técnica y capacidades industriales de ambos grupos para construir "la nueva cadena de valor de la economía circular automovilística 'from car to car'", según han informado en una presentación realizada en París.

Su objetivo es apoyar a los distintos actores del sector del automóvil en sus esfuerzos por limitar su impacto sobre los recursos naturales, así como anticipar la evolución regulatoria y permitirles reforzar su suministro de materiales reciclados y piezas procedentes de la economía circular.

De su lado, Renault Group explica que aporta su cobertura completa de la cadena de valor del automóvil, a lo largo de todo el ciclo de vida del vehículo, desde su diseño hasta el final de su vida útil, incluido su uso.

También indica que aporta su experiencia en ecodiseño del automóvil, así como las competencias de sus empleados, implicados y formados en esta materia, y la puesta a disposición de las capacidades industriales de la Refactory de Flins (Francia), la primera fábrica europea de economía circular dedicada a la movilidad, con actividades tan variadas como el reacondicionamiento de vehículos.

Suez, por su parte, ofrece en este acuerdo su dominio del reciclaje de automóviles desde las fases iniciales, con los constructores y los fabricantes de equipos, hasta las fases finales, con las acerías y las fundiciones.

Asimismo, el grupo francés buscará aportar su experiencia en la gestión de residuos de automóviles: recogida, masificación, clasificación y valorización de la materia, y las capacidades que permiten producir a escala industrial flujos homogéneos de materias primas recicladas para sus clientes.

"UNA PLATAFORMA ABIERTA PARA TODA LA INDUSTRIA"

"Esta es una plataforma abierta, operando por toda la cadena de valor y abordando las necesidades de todos los jugadores de la industria automotriz", ha explicado en la presentación del acuerdo este jueves el consejero delegado de Renault Group, Luca De Meo.

""No es solo para nosotros, es para toda la industria: Para fabricantes y proveedores, The Future is Neutral ofrecerá una plataforma de proveedor única para aumentar el los recursos reciclado de los vehículos. Nuestra ambición es convertirlo en su punto de entrada para materiales reciclados y también una plataforma de innovación para ellos", ha añadido.

De Meo ha asegurado que la empresa ofrece partes y servicios 'eco-friendly' que son hasta "un 30% o 40% más asequibles" que los recambios regulares que se encuentran actualmente en el mercado.

"También somos responsables de la disponibilidad de partes del vehículo, que es un gran problema en el sector automotriz. Así que la idea es abordar la adaptación de partes a los vehículos, nuevamente, para cualquier marca. En otras palabras, hemos diseñado a 'Neutral' (la empresa) como el campeón europeo de la economía circular del automóvil", ha explicado De Meo

2,7 MILLONES TONELADAS DE MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS

De su lado, la presidenta y consejera delegada de Suez, Sabrina Soussan, ha explicado que el aporte de su empresa en soluciones de economía circular está dirigida "a todos los tipos de actividades", por lo que, su entrada al sector de automoción se suma a su cartera de industrias con las que trabaja.

"Como mencioné, el residuo industrial es un recurso. Transformamos el residuo en energía o incluso producimos lo que llamamos materia prima secundaria. En 2023, solo para darles las cifras, producimos 2,7 millones de toneladas de materias primas secundarias", ha explicado Soussan.

Asimismo, ha detallado que esto supone una oportunidad para la industria del automóvil "que está pasando por una transformación masiva y profunda en particular con respecto a su impacto en el medio ambiente", por lo que ha dicho que Suez y Renault "serán compañeros a largo plazo".

FILIALES OPERATIVAS EN TODA LA CADENA DE VALOR

De Meo, asimismo ha explicado que para conseguir el objetivo de promover el uso de materias primas secundarias procedentes del reciclaje, prolongar la vida útil de los coches, y valorizar las piezas usadas y reciclar materiales procedentes de los automóviles al final de su vida útil, la empresa se vale de sus filiales operativas, las cuales se encuentran en toda la cadena de valor.

Estas son Gaia, empresa especializada en el tema de reciclaje de materiales; The Remakers, que es pionera de 'remanufacturing' de piezas térmicas mecatrónicas del automóvil; Boone Comenor Metalimpex, filial de Suez y con la que desarrolla el reciclaje de residuos metales ferrosos; e Indra, su empresa especialista en el sector de vehículos fuera de uso y que cuenta con una red de desguace en Francia.

En este sentido, De Meo ha explicado que con The Future is Neutral para 2030 su objetivo sigue siendo el doblar el volumen de negocio actual hasta los 2.300 millones de euros y obtener un margen operativo del 10%.

"Esta es la única manera de continuar invirtiendo y de escalar nuestras actividades al nivel correcto de ambición. Así que nuestra ambición con estas figuras es realmente intentar masificar los flujos de nuestras operaciones para asegurarnos de que nos convirtamos en el mejor suministro de soluciones circulares en la escala correcta para la industria", ha asegurado el también presidente de la patronal de fabricantes europea, Acea.

Y ha concluido diciendo: "Tenemos que permanecer competitivos y tenemos que seguir mirando hacia adelante para crecer en actividades digitales y más actividades que vamos a realizar".