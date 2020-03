Tesla busca localización para una nueva planta en EE.UU. en la que fabricar Cybertruck y Model Y

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El fabricante de vehículos eléctricos Tesla está en proceso de búsqueda de una localización para una nueva planta en Estados Unidos para la fabricación tanto de su futuro 'pick-up' Cybertruck como del Model Y.

Así lo anunció el consejero delegado de la compañía, Elon Musk, que indicó que esta nueva 'gigafactoría' se situará en el centro de Estados Unidos y también se encargará de la producción del Model Y para su comercialización en la Costa Oeste del país.

"Explorando localizaciones para la 'gigafactoría' para el Cybertruck. Será en el centro de Estados Unidos", aseguró el directivo de la firma de Palo Alto (California) en su cuenta de Twitter, en la que también apuntó que este centro asumirá la fabricación del Model Y.

Scouting locations for Cybertruck Gigafactory. Will be central USA.