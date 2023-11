ThyssenKrupp Galmed anuncia el cierre de su planta de Sagunto (Valencia) con 120 empleados

El alcalde de Sagunt afirma que se trata de una decisión "repentina y unilateral" y promete "luchar" para defender a los trabajadores



VALENCIA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía ThyssenKrupp Galmed ha comunicado al comité de empresa su intención de cerrar la planta ubicada en la localidad valenciana de Sagunto, especializada en productos de galvanizado, en la que actualmente trabajan unos 120 trabajadores, debido al "significativo empeoramiento" del mercado automovilístico europeo y la consiguiente "reducción" de la demanda de galvanizado, según ha podido saber Europa Press.

Así lo ha comunicado el consejero delegado de ThyssenKrupp Galmed, Tiago Vieira, en una comunicación interna a los trabajadores, en la que argumenta que el nivel global del mercado está "muy por debajo" de las expectativas y previsiones originales en las que se basó el programa estratégico del Business Segment (BS SE) Strategie 20-30.

En este contexto, explica que la compañía llevó a cabo un análisis "detallado" de la rentabilidad de las diez líneas de galvanizado existentes en todas sus ubicaciones y el resultado mostró que el cierre de FBA9 es "inevitable desde una perspectiva económica y de mercado", dado que la capacidad de la línea "ya está significativamente infrautilizada" y prevé que esta tendencia se "intensifique" a corto plazo, lo que significa que "ya no será posible" operar la línea de forma económica en "un futuro próximo".

Precisamente, este pasado miércoles el grupo industrial alemán informó que había registrado pérdidas de 2.072 millones de euros al cierre de su año fiscal, frente a las ganancias de 1.136 millones de euros contabilizadas en el ejercicio precedente. En el cuarto trimestre de su año fiscal, Thyssenkrupp sufrió pérdidas de 2.008 millones de euros, frente a las ganancias de 389 millones del mismo periodo del ejercicio precedente.

En la misiva, el responsable de Thyssenkrupp Galmed ha avanzado que durante las próximas semanas se desarrollarán "soluciones viables" para los empleados de la planta saguntina, con un "marcado aspecto social", y ha anunciado que las conversaciones con el comité de empresa se iniciarán "de forma inmediata".

Finalmente, añade que desde la empresa mantienen "conversaciones" con PowerCo --compañía que ya construye la futura gigafactoría de baterías de Volkswagen en Sagunt-- con el fin de "identificar posibilidades de empleo" para los empleados. De hecho, apunta que en el marco de estas relaciones han "llegado al consenso" de que las cualificaciones de la plantilla de Galmed resulta "muy interesante" para las vacantes existentes en la gigafactoría.

"TRANQUILIDAD" A LOS TRABAJADORES

Por parte de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, la consellera Nuria Montes ha mantenido una reunión telemática esta misma tarde con la dirección de la empresa para conocer "de primera mano" los motivos que les han llevado a anunciar esta decisión y para interesarse por los 120 trabajadores de la planta.

Desde la compañía han trasladado a la consellera las razones del cierre, vinculadas al "deterioro global" del sector metalúrgico, y han detallado que "en principio" no se materializaría antes de un plazo de 12 meses, por lo que no es "inminente". No obstante, la consellera ha mostrado su "malestar" porque no conocía la situación ni las intenciones de la empresa, según ha podido saber Europa Press.

Montes se ha interesado especialmente por la situación de los trabajadores de la planta, a quienes ha transmitido "un mensaje de tranquilidad" y ha garantizado que "mediará por sus intereses".

Industria, Comercio y Turismo mantiene "vía directa" con la empresa y quiere adoptar "un perfil abierto y negociador" tanto con la compañía como con los trabajadores así como ayudar en la medida de lo posible por si "existe algún resquicio" para evitar el cierre, en un proceso que se prevé "largo".

DECISIÓN "REPENTINA Y UNILATERAL"

Por su parte, el alcalde de Sagunto, Darío Moreno, en declaraciones remitidas a Europa Press, ha afirmado que se trata de una decisión "repentina y unilateral" de la empresa que "por supuesto" no comparten desde el consistorio y ha indicado que el Ayuntamiento no tenía "ningún tipo de información" al respecto.

Así, ha prometido "luchar" para que no se produzca el cierre de la planta y se ha mostrado "especialmente preocupado" por los más de 120 puestos de trabajo directos, así como por los tantos más indirectos y por "todas las familias que están detrás de cada puesto de trabajo".

Por ello, el alcalde ha avanzado que este viernes mantendrá una reunión con la dirección de la empresa para conocer "cuál es su cronograma, qué es lo que les ha llevado a esta decisión" y valorar si existen "posibilidades alternativas". Moreno también ha afirmado que estarán "absolutamente alineados" con el comité de empresa en sus reivindicaciones y "futuras movilizaciones".

Darío Moreno ha indicado que desde el consistorio se han puesto en contacto tanto con la Conselleria de Industria como con el Ministerio para valorar "cualquier tipo de plan alternativo" así como "todas las opciones que podamos tener encima de la mesa que aseguren el mantenimiento de los puestos de trabajo". "Estamos preocupados, pero ya arremangados y trabajando para intentar proteger al máximo a nuestros trabajadores y trabajadoras", ha manifestado.

Además, ha anunciado también "conversaciones" con los grupos políticos y que en el próximo pleno el Ayuntamiento aprobará una declaración institucional "de apoyo a los trabajadores y trabajadoras y de lucha contra el cierre" de Galmed, con "larga tradición" en el municipio y que además "afecta a la sociedad".

Por parte de los sindicatos, los representantes de los trabajadores mantienen una reunión en la tarde de este jueves para valorar el anuncio de la empresa y "consensuar la respuesta".

LA PLANTA YA CERRÓ EN 2013 Y REABRIÓ EN 2016

ThyssenKrupp ya cerró su planta de Galmed en 2013 tras aplicar un expediente que se saldó con el despido de sus 165 trabajadores, aunque unos 60 de los afectados fueron posteriormente recolocados en otras plantas ubicadas en Alemania.

En diciembre de 2016 reinició la producción con una plantilla de 82 trabajadores. La puesta en marcha de nuevo de la factoría supuso una "importante reactivación" de Sagunt como polo siderúrgico del Mediterráneo. La planta está especializada en la producción de chapa galvanizada por inmersión en caliente, un producto que encuentra uno de sus principales mercados en el sector automovilístico.