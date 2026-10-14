Toyota presenta el nuevo autobús de hidrógeno Sora, con autonomía de más de 300 kilómetros

El nuevo autobús Sora, de Toyota, propulsado por hidrógeno - TOYOTA

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Toyota ha presentado este miércoles el nuevo autobús de hidrógeno Sora, desarrollado conjuntamente con Isuzu, que cuenta con una autonomía de más de 300 kilómetros y que forma parte de la estrategia de la compañía para avanzar hacia un transporte público de cero emisiones.

El modelo combina la plataforma de autobús urbano eléctrico de batería de Isuzu, con el sistema de pila de combustible desarrollado por Toyota. Uno de los principales avances se encuentra precisamente en este sistema, ya que la nueva generación mejora la eficiencia en el uso de la pila de combustible y de la batería de gran capacidad, lo que permite reducir aproximadamente un 20% la capacidad total de los depósitos de hidrógeno y, al mismo tiempo, aumentar la autonomía en unos 100 kilómetros, hasta superar los 300 kilómetros.

Toyota también ha desarrollado una pila de combustible más compacta para vehículos comerciales, con mayor potencia y durabilidad. El sistema se instala de forma compacta sobre el techo del autobús, facilitando además las labores de mantenimiento por parte de los operadores.

Toyota considera el hidrógeno como una de las tecnologías clave para avanzar hacia una sociedad neutra en carbono. En 2018, la marca presentó la primera generación del 'Sora' como una alternativa para el transporte urbano basada en la pila de combustible de hidrógeno. Ahora, la marca japonesa presenta una nueva generación que busca mejorar tanto la eficiencia como la autonomía y la facilidad de uso de este tipo de autobuses.

Otra de sus ventajas es la rapidez de repostaje, que puede realizarse en aproximadamente 10 minutos, permitiendo mantener una elevada disponibilidad del vehículo durante la jornada. Además, el nuevo Sora cumple con un estándar de repostaje de alta velocidad que, cuando existan estaciones compatibles, permitirá reducir el tiempo necesario para repostar aproximadamente a la mitad.

El autobús también puede funcionar como fuente de energía de emergencia mediante la conexión de una unidad de alimentación externa, una posibilidad especialmente interesante en situaciones de emergencia o desastres naturales.

MÁS SEGURIDAD PARA PASAJEROS Y CONDUCTOR

El nuevo Sora incorpora diferentes sistemas destinados a mejorar la seguridad durante el servicio. Entre ellos destaca el EDSS (Emergency Driver Stop System), conectado al sistema DSM (Driver Status Monitor). Si el sistema detecta que el conductor tiene algún problema, el autobús puede reducir progresivamente la velocidad y detenerse de forma automática. Una vez parado, activa también el freno de estacionamiento, ayudando a mantener el vehículo inmovilizado incluso en pendientes.

El autobús incorpora además un sistema de monitorización del ángulo muerto delantero capaz de detectar peatones y bicicletas situados delante del vehículo y avisar al conductor, con el objetivo de reducir el riesgo de accidentes durante las maniobras y en entornos urbanos.

El habitáculo mantiene un piso completamente plano y sin escalones, facilitando el acceso y el desplazamiento por el interior del autobús. Esta configuración resulta especialmente útil para pasajeros con movilidad reducida y para quienes viajan con carritos infantiles.

También se ofrece, de forma opcional, un sistema de fijación de sillas de ruedas mediante un único accionamiento. Esta solución permite facilitar tanto el acceso del usuario como la tarea del conductor a la hora de asegurar la silla.

El nuevo Sora estará disponible en cuatro variantes, dos destinadas a uso urbano y otras dos orientadas a recorridos suburbanos, con diferentes configuraciones de asientos para adaptarse a las necesidades de cada operador.