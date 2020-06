UGT cree que la solución para Nissan requerirá de dinero público pero la iniciativa debe partir de la empresa

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

UGT FICA cree que para encontrar una solución a la marcha de Nissan de Cataluña se necesitará recursos públicos, pero que "es la empresa la que tiene que traer la solución", ya "vía Nissan Japón o la alianza", en referencia al acuerdo con Renault y Mitsubishi, pues en esta crisis industrial considera que "el principal problema es la empresa".

"La principal culpable es la empresa. No tengan duda, lo tenemos clarísimo. Y es la empresa la que tiene que traer la solución", ha asegurado su secretario general, Pedro Hojas, en su comparecencia ante la Comisión de Industria, Comercio y Turismo del Congreso, a la que ha acudido para exponer sus recomendaciones para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia del virus Covid-19.

Preguntado por los diputados por las posibilidades de encauzar esta crisis, ha asegurado que "tiene que haber solución" y que la Administración "tiene que estar ahí para las necesidades que haya que cubrir o aportar".

"Para qué nos vamos a engañar. Pero es Nissan o la alianza la que tiene que tomar la determinación de apostar por las plantas de Cataluña", ha apostillado.

En todo caso, ha asegurado que la situación en esta planta "no es de ahora" ni la marcha la ha fundamentado la crisis del coronavirus, "ni muchísimo menos". "Sería engañarnos, no se puede relacionar", ha apostillado, señalando que a la empresa se le instó a invertir hace años "o se iba a quedar obsoleta". "Por desgracia, no tiene que ver con cualquiera de las otras plantas de nuestro país", ha señalado Hojas.

Respecto al plan del automóvil, el responsable de Industria de UGT ha dicho que "era necesario sacar urgentemente" un plan y que, aun así, la idea del sindicato era poder haber profundizado en medidas relacionadas con el empleo y de carácter social.

"No nos hemos puesto muy estupendos, porque lo urgente era sacar un plan", ha subrayado, señalando cómo otros países ya estaban tomando medidas, así como las decisiones que en estas semanas están tomando las multinacionales. "Bienvenido sea", ha zanjado.