La venta de coches en Reino Unido creció un 2,5% en julio con casi 148.000 matriculaciones

La patronal revisa a la baja las perspectivas para 2024



MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de automóviles en Reino Unido se situaron en 147.517 unidades en julio, lo que supone un incremento del 2,49% en comparación con los 143.921 coches vendidos en el mismo mes de 2023, según los datos de la patronal británica The Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT).

SMMT ha destacado que éste fue el mejor desempeño para un mes de julio desde 2020, "cuando la reapertura de los concesionarios tras cuatro meses de confinamiento provocó un aumento de las entregas para satisfacer la demanda reprimida".

En lo que va de año, las ventas del mercado británico acumulan un aumento del 5,5%, con 1.154.280 unidades, frente a los 1.093.641 coches que se vendieron en el mismo periodo del ejercicio anterior.

En el séptimo mes de 2024, las entregas de coches diésel en Reino Unido se redujeron un 21,9% interanual, con 8.708 unidades, y las de gasolina bajaron un 5,9%, hasta 76.879 unidades, al tiempo que las ventas de modelos 100% eléctricos se situaron en 27.335 unidades, un 18,8% más.

"La adopción de vehículos 100% eléctricos crece en el mercado general, con un aumento del 18,8%, pero sigue estando por detrás de la trayectoria de transición obligatoria", ha subrayado SMMT.

En julio, los modelos más demandados en el mercado británico fueron el Kia Sportage (3.999 unidades), el Nissan Qashqai (3.633), el Ford Puma (3.418), el Volvo XC40 (3.055), el Volkswagen Golf (3.009), el Hyundai Tucson (2.917), el Volkswagen T-Roc (2.578), el Nissan Juke (2.553), el Volskwagen Polo (2.541) y el MG HS (2.445).

En tanto, en los siete primeros meses del año el Ford Puma fue el modelo más vendido en Reino Unido, con 29.792 unidades, por delante del Kia Sportage (28.138 unidades), del Nissan Qashqai (26.514), del Volkswagen Golf (22.045) y del Nissan Juke (21.982).

REDUCCIÓN DE LAS PERSPECTIVAS

En este contexto, SMMT ha señalado que las perspectivas para el cierre del año se han reducido en comparación con las emitidas el pasado abril.

En concreto, las nuevas previsiones apuntan que Reino Unido cerrará 2024 con un total de 1,96 millones de unidades vendidas, frente a las estimaciones anteriores de 1,98 millones de coches comercializados.

Asimismo, las previsiones para 2025 se han reducido hasta 2,02 millones de unidades vendidas, frente a las estimaciones de 2,04 millones de unidades en las perspectivas publicadas en abril.

"Si bien las perspectivas anticipan un crecimiento general del mercado en 2024, las expectativas se han revisado a la baja desde abril y ahora se prevén 1,968 millones de matriculaciones de coches nuevos para finales de año. La cuota de mercado prevista de los vehículos eléctricos también se ha revisado a la baja hasta el 18,5%, desde el 19,8% previsto en abril", ha destacado la SMMT.

La organización ha resaltado también que el recorte de los tipos de interés de la semana pasada ya estaba "descontado" en las últimas perspectivas, si bien ha señalado que serían "bienvenidos nuevos recortes", algo que, a su juicio, ayudaría a "reducir los costes de financiación y haría que la compra de coches nuevos fuera más accesible para más consumidores".

"Dos años de crecimiento del mercado de automóviles nuevos en un contexto de turbulencia económica son testimonio de la resiliencia del sector y del atractivo de las ofertas. Sin embargo, la principal preocupación es el debilitamiento de la demanda minorista privada, en particular de vehículos eléctricos y a pesar de los generosos descuentos de los fabricantes", ha valorado el director de SMMT, Mike Hawes.