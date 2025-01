Las ventas de coches eléctricos alcanzaron en 2024 una cuota del 5% en España, según Grupo Moure

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las ventas de vehículos eléctricos alcanzaron una cuota del 18% en el mercado europeo en 2024, aunque en España apenas superó el 5% de las ventas, según los datos del holding Grupo Moure.

Desde Grupo Moure manifiestan que estos datos son un reflejo de las políticas "fragmentadas" y una infraestructura "insuficiente" en Europa que limitan el crecimiento del mercado eléctrico.

"La transición hacia la movilidad eléctrica debería ser un esfuerzo coordinado entre todos los países de la Unión Europea. Sin embargo, la realidad es que nos encontramos con estrategias divergentes que frenan la adopción masiva de vehículos eléctricos", explica el director general de Grupo Moure, Manel Montero.

EL HÍBRIDO, LA OPCIÓN MAS VIABLE

En España, la falta de puntos de carga pública sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes. Esto limita la autonomía de los conductores, especialmente en trayectos largos, y los empuja hacia modelos híbridos que ofrecen mayor flexibilidad.

"El consumidor busca movilidad sin restricciones. En este contexto, los híbridos se posicionan como una opción más viable al combinar lo mejor de ambos mundos: energía eléctrica y combustibles fósiles", detalla el experto.

Otro de los grandes retos es la accesibilidad económica. Aunque el precio de los vehículos eléctricos ha disminuido en los últimos años, sigue estando fuera del alcance de muchos consumidores, especialmente en economías emergentes o zonas rurales.

"No podemos pretender que todo el mundo adopte el coche eléctrico si no se asegura su accesibilidad. Esto requiere no solo incentivos económicos, sino también inversiones significativas en infraestructuras y tecnologías que abaraten los costes", señala el director general de Grupo Moure.

Pese a los desafíos, desde Grupo Moure defienden que la movilidad eléctrica es una pieza clave en la lucha contra el cambio climático. Insisten que "la transición debe ser ordenada y realista, con planes a largo plazo que no dejen atrás a ningún país ni sector económico".