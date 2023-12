Las ventas de coches en Reino Unido se impulsan un 9,5% en noviembre y rozan cifras prepandemia

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos en el mercado británico alcanzaron un volumen de 156.525 unidades en noviembre, un 9,5% de crecimiento en la comparativa con las 142.889 unidades contabilizadas en el mismo mes del año pasado y solo un 0,1% menos que las registradas en 2019, antes de la pandemia, según datos de The Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT).

Entre enero y noviembre, las entregas de automóviles en Reino Unido se situaron en 1,76 millones de unidades, lo que se traduce en un progreso del 18,6% respecto a los datos recogidos en dichos meses de 2022.

Asimismo, la adopción de vehículos eléctricos de baterías (BEV) ha caído un 17,1%, hasta las 24.359 unidades, aunque en el acumulado registra un crecimiento del 27,5%, con 286.846 unidades matriculadas.

Según la SMMT, la entrada en vigor en enero de una legislación que obliga que el 22% de las matriculaciones de vehículos nuevos de cada fabricante debe ser cero emisiones debe ir acompañada de incentivos fiscales para atraer a los consumidores, así como de una mayor inversión en infraestructura de carga. Por ello, solicitan reducir a la mitad el IVA sobre los nuevos BEV y un 5% el IVA sobre la carga pública.

Asimismo, han considerado más urgente aplazar las nuevas normas de origen entre el Reino Unido y la Unión Europea, que entran en vigor el 1 de enero y que desde la SMMT han asegurado que los vehículos comercializados en ambos sentidos tendrán aranceles y subirán los precios para los consumidores.

En cuanto a los modelos más demandados, el Ford Puma lideró el mercado británico en noviembre, con 4.298 unidades, por delante del Vauxhall Corsa, con 4.185 unidades; del Nissan Qashqai, con 4.116 unidades; del Mini, con 3.528 unidades, y del Ford Kuga, con 3.202 unidades.

En el acumulado del año hasta noviembre, el modelo más vendido también fue el Ford Puma (46.434 unidades), seguido del Nissan Qashqai (39.068 unidades), del Vauxhall Corsa (37.826 unidades), del Kia Sportage (34.620 unidades) y del Hyundai Tucson (32.301 unidades).