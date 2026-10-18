El WEC desembarca en España con las 6 Horas de Barcelona y los títulos en juego

Archivo - Hypercar, action pitstop Michelin tyre during the Prologue of the 2026 FIA World Endurance Championship, from April 13 to 14, 2026 on the Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola, Italy - Photo Florent Gooden / DPPI - FLORENT GOODEN / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 18 OCT (EUROPA PRESS)

El Campeonato del Mundo de Resistencia (WEC) disputa este domingo sus primeras 6 Horas de Barcelona, en el Circuit de Barcelona-Catalunya, en una penúltima cita de la temporada marcada por la entrada del circuito catalán fruto del conflicto en Oriente Próximo.

La cita se produce en plena lucha por los títulos mundiales y la presencia de tres pilotos españoles en la categoría Hypercar y la incertidumbre meteorológica, que puede condicionar el desarrollo de la prueba.

La carrera, que comenzará a las 12.00 horas y concluirá a las 18.00, supone un estreno histórico para el campeonato en territorio español y llega con las clasificaciones todavía abiertas, a falta de la última prueba del calendario, prevista en Monza (Italia) el próximo 8 de noviembre.

La prueba catalana reunirá a los principales fabricantes de la categoría Hypercar, entre ellos Toyota, Ferrari, BMW, Porsche, Cadillac, Alpine, Peugeot, Aston Martin y Genesis, en una carrera de seis horas en la que la gestión de los neumáticos, las estrategias en boxes y las posibles variaciones meteorológicas pueden resultar determinantes.

Uno de los principales focos de atención estará en la participación de los españoles Miguel Molina, Dani Juncadella y Álex Riberas, que competirán ante su público con Ferrari, Genesis y Aston Martin, respectivamente. Los tres afrontan una cita especial en el circuito donde dieron sus primeros pasos en el automovilismo.

Juncadella partirá desde la tercera posición con el Genesis número 19, después de que su compañero de equipo, Mathys Jaubert, consiguiera la pole position con el coche número 17 de la estructura coreana. Por su parte, Molina arrancará desde la octava plaza con el Ferrari número 50, mientras que Riberas lo hará desde la undécima posición con el Aston Martin número 009.

LA METEOROLOGÍA, FACTOR DECISIVO

Las previsiones de lluvia añaden incertidumbre a una carrera en la que los equipos deberán adaptarse a unas condiciones potencialmente cambiantes.

En este escenario, Toyota parte como uno de los principales aspirantes al triunfo y a consolidar su posición en la clasificación. La marca japonesa lidera el campeonato de constructores por delante de BMW y Ferrari, mientras que su coche número 8 encabeza la clasificación de pilotos de Hypercar y podría acercarse a la resolución del título antes de la última cita.