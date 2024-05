Xiaomi se alía con la DGT para evitar accidentes con vehículos eléctricos y fomentar la seguridad vial

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Xiaomi y la Dirección General de Tráfico (DGT) han firmado una colaboración para concienciar sobre seguridad vial y la promoción de prácticas de conducción "seguras" entre los usuarios de vehículos de movilidad personal, entre ellos, scooters o patinetes eléctricos, tal y como ha anunciado la firma de origen chino en un comunicado este jueves.

En concreto, la iniciativa se va a desarrollar a través de una infografía sobre el uso correcto de los vehículos que también incluye recomendaciones que, aunque no son obligatorias, deben tenerse también en cuenta. El uso de casco de seguridad es altamente recomendado o la firma de un seguro de responsabilidad civil.

Desde el pasado mes de enero, los patinetes eléctricos que no cumplan con ciertos estándares de calidad no pueden comercializarse, de hecho, todos deben requerir un certificado de circulación y una identificación. No obstante, los vehículos que se hayan vendido hace un tiempo y no cumplan las normas actuales podrán seguir circulando hasta el 22 de enero de 2027.

"Trabajaremos para aumentar la conciencia sobre las nuevas regulaciones y proporcionar recomendaciones de seguridad. Nuestro objetivo es garantizar viajes seguros para todos", ha comentado el country manager de Xiaomi España, Borja Gómez Carrillo.

Los últimos en sumarse a la movilidad urbana han sido los scooters eléctricos, de ahí que ellos también sean una prioridad ahora para la DGT. "Creemos que esta colaboración contribuirá significativamente a fomentar una conducción más segura y responsable en nuestras carreteras y ciudades", ha aclarado la subdirectora adjunta de vehículo de la Dirección General de Tráfico, Susana Gómez.

SEGUROS Y MATRICULACIÓN DE PATINETES

Esta misma semana, el Gobierno ha aprobado el proyecto de ley del seguro del automóvil para incluir, por primera vez, la obligación de contar con un seguro de responsabilidad a los propietarios de patinetes eléctricos --las empresas operadoras y no los usuarios-- y pondrá en marcha un registro de este tipo de vehículos ligeros que tendrá que estar listo antes del 2 de enero de 2026 a raíz de los accidentes registrados durante los últimos años con patinetes.

En concreto, se considerarán a partir de ahora vehículos a motor los que puedan alcanzar una velocidad máxima de fabricación superior a los 25 kilómetros (km) por hora o un peso neto máximo superior a 25 kg y una velocidad máxima de fabricación de más de 14 km/h.

El proyecto de ley, tal y como acordó este martes el Consejo de Ministros, se ha aprobado para su tramitación con carácter de urgencia en el Congreso y el Senado y con el objetivo de tenerlo aprobado a lo largo del próximo año y medio.

El objetivo es "mejorar la cobertura, las indemnizaciones y la seguridad de las víctimas de accidentes de tráfico", según dijo la ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría.