Archivo - Xiaomi SU7 - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Xiaomi ha recortado los ingresos por el segmento de vehículos Xiaomi ha recortado los ingresos por el segmento de vehículos inteligentes en el tercer trimestre en un 19,9% interanual, hasta registrar una cifra de negocio de 23.900 millones de yuanes (3.107 millones de euros).

De esta cifra, unos 1.200 millones de yuanes (156 millones de euros) correspondían a otros negocios de la marca, como los ingresos por actividad de la Inteligencia Artificial, mientras que 22.700 millones de yuanes (2.951 millones de euros) eran ingresos procedentes de sus vehículos eléctricos.

Esta caída se debe principalmente al descenso en sus entregas de vehículos y a los cambios en sus gama de productos, incluida la menor contribución de las entregas del Xiaomi SU7 Ultra, según ha explicado la compañía este martes.

En el tercer trimestre de 2026, el mercado global de turismos en China sufrió un retroceso, con un descenso del volumen de ventas del 24% interanual. En total, Xiaomi ha alcanzado un total de 100.975 vehículos entregados en este trimestre.

La firma sigue ampliando su gama de productos. En septiembre de 2026, lanzó oficialmente la serie Xiaomi SkyNomad, con la presentación de cuatro modelos de SUV de autonomía extendida --el Xiaomi SkyNomad N70 Pro, el Xiaomi SkyNomad N70 Max, el Xiaomi SkyNomad N90 Max y el Xiaomi SkyNomad N90 Max Studio--.

Asimismo, la compañía está avanzando en la estrategia de expansión global. En septiembre de 2026, anunció oficialmente su entrada en los mercados europeos en 2027, al tiempo que ha firmado memorandos de entendimiento (MoU) con los ocho principales grupos de concesionarios de automóviles alemanes, sentando así las bases para próximo desarrollo en el continente.

RECORTA SU BENEFICIO NETO UN 68% INTERANUAL

En términos generales, Xiaomi obtuvo un beneficio neto atribuido de 3.875 millones de yuanes (530 millones de euros) en el tercer trimestre, lo que supone 68% menos de lo anotado en el mismo periodo de ejercicio anterior.

Por su parte, la firma china alcanzó una facturación de 107.239 millones de yuanes (14.693 millones de euros), lo que representa un 5,2% menos que hace doce meses, al tiempo que redujo su beneficio operativo un 56%, hasta los 6.571 millones de yuanes (900 millones de euros).

La compañía ha esgrimido que entre los meses de julio y septiembre los costes de los componentes clave para mantener su negocio han ascendido, incluyendo los relacionados con la memoria, mientras que la competencia en el sector se ha incrementado todavía en mayor medida.