El parabrisas, un elemento de seguridad comparable al cinturón o a los airbags

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Todo el mundo tiene claro la importancia de llevar siempre puesto el cinturón de seguridad en un vehículo o el sinfín de aspectos positivos que aportan los airbags de un automóvil. Sin embargo, pocos conductores le dan al parabrisas la importancia que se merece en términos de seguridad. Conducir con el cristal delantero roto puede desembocar en fatales consecuencias en el caso de producirse un accidente. De ahí la relevancia de reparar o sustituir la luna lo antes posible en caso de tener algún desperfecto.

El cristal delantero se encuentra entre los elementos de seguridad pasiva más importantes de un vehículo, ya que forma parte de las piezas que se encargan de reducir al mínimo los daños producidos en una colisión. Mantenerlo siempre en buen estado es una manera de proteger a todos los ocupantes del automóvil.

Por todo ello, la atención que prestamos a la luna del automóvil no debe limitarse solo a su correcta limpieza para conducir con una buena visibilidad, sino que debería ser reparado de forma inmediata cuando se genere cualquier rotura o fisura, para así mantener la seguridad de los ocupantes.

Además de la evidente necesidad de una luna para proteger a los ocupantes del aire, la lluvia, la nieve e incluso de los insectos, el cristal delantero de un coche filtra los rayos solares para así reducir las molestias que ocasionan al conductor y aumentar su seguridad.

ESTRUCTURA DEL VEHÍCULO

El parabrisas de un coche es una parte imprescindible para sujetar la estructura del habitáculo del mismo. De esta manera, si se produjese un accidente de tráfico y el cristal no estuviese en un estado óptimo aumentarían las posibilidades de que el vehículo se aplastase.

A pesar de que los pilares básicos de un vehículo también sostienen la estructura del mismo, es el parabrisas el que une el capó con el techo del automóvil y ayuda a mantener 'erguida' su forma original, sobre todo en caso de colisión.

Tal es su importancia que una rotura del parabrisas conlleva una sanción grave en la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), por lo que si se encuentra en el campo de visión del conductor es motivo suficiente para que el automóvil no supere dicha revisión obligatoria.

Además, el parabrisas tiene que estar bien fijado para que su resistencia no se vea comprometida en un accidente. De su correcta sujeción depende que la fuerza ocasionada ante un impacto se distribuya por todo el cristal impidiendo que se rompa. Por eso es importante que las reparaciones o un posible cambio de cristal se lleve a cabo por especialistas.

¿CÓMO ACTUAR ANTE UNA ROTURA?

Ante una rotura, la compañía de reparación y sustitución de lunas de automóvil Carglass recomienda en primer lugar reparar si es posible, ya que permite al usuario ahorrar tiempo y dinero y reduce la utilización de materiales para proteger el medio ambiente.

Para poder reparar un parabrisas roto, sin tener que cambiarlo, el tamaño del chinazo no debe exceder al diámetro de una moneda de dos euros. Asimismo, debe estar a más de 2,5 centímetros de cualquier borde del cristal y fuera de la línea de visión del conductor. Esta reparación puede llevarse a cabo en apenas media hora y el parabrisas se encontrará de nuevo en perfecto estado de seguridad y con su resistencia original.

En caso de que la rotura tenga un tamaño superior, la única opción es sustituir la luna, siempre utilizando cristales homologados. Ese reemplazo no tiene coste para aquellos conductores que posean un seguro de lunas y, en la mayoría de los casos, no afecta a la bonificación de la prima por no ser un caso de siniestralidad, así que el precio tampoco no es motivo para circular menos seguros con un cristal roto.

Tampoco el tiempo es un inconveniente, ya que el cliente puede entregar su vehículo y recogerlo el mismo día con la luna nueva ya instalada y en perfecto estado para circular con seguridad por las carreteras.