133.000 murcianos llegarán al Campus de Espinardo en menos de media hora en autobús con el nuevo modelo de transporte

Reunión entre la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, y el rector de la Universidad de Murcia, Juan Samuel Baixauli, sobre el nuevo modelo de transporte - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo modelo de transporte público de Murcia acercará los campus universitarios a barrios y pedanías, reducirá de forma significativa los tiempos de desplazamiento y facilitará el acceso a dos de los principales polos docentes, sanitarios e investigadores del municipio.

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, y el rector de la Universidad de Murcia, Juan Samuel Baixauli, han mantenido un encuentro de trabajo para analizar las principales mejoras que incorporará el nuevo modelo de transporte en los campus universitarios y seguir avanzando en la coordinación entre ambas instituciones.

Durante la reunión también se abordaron futuras líneas de colaboración para seguir mejorando la accesibilidad a los distintos espacios universitarios y reforzar la conexión de la Universidad con el conjunto del municipio.

EL CAMPUS DE ESPINARDO A MENOS DE MEDIA HORA EN AUTOBÚS

Con este nuevo modelo más de 133.000 murcianos podrán llegar al Campus de Espinardo en menos de 30 minutos en autobús, ya que todos los barrios y pedanías estarán conectados con el mismo con un máximo de un transbordo.

Además, el porcentaje de población con conexión directa con el campus aumentará del 37,91 % al 56,51 %, ampliando el número de vecinos que podrán acceder a la Universidad sin necesidad de realizar transbordos.

Las mejoras previstas también beneficiarán al Campus de Ciencias de la Salud y La Arrixaca, al que 200.000 murcianos podrán llegar en menos de 30 minutos en transporte público.

AUTOBUSES CADA DIEZ MINUTOS ENTRE MURCIA Y EL CAMPUS DE ESPINARDO

Asimismo, el Campus de Espinardo multiplicará sus conexiones al pasar de dos a ocho líneas. Las líneas que conectan el casco urbano con el campus ofrecerán una frecuencia conjunta de un autobús cada diez minutos, reduciendo los tiempos de espera para miles de usuarios e incrementando el número de plazas ofertadas.

Asimismo, la población con conexión directa con el Campus de Espinardo crecerá del 37,91 % al 56,51 %, incorporando nuevas conexiones desde barrios y pedanías que hasta ahora no disponían de este servicio como La Fama, La Paz, San Juan y Vista Bella con la línea 13 y también San Antón, San Andrés, San Antolín, Buenos Aires, Santiago el Mayor con la línea 15 o El Puntal, Churra, Cabezo de Torres, Monteagudo, El Esparragal, Sangonera, La Seca, Nonduermas, La Raya, Rincón de Beniscornia, Jabalí Viejo, La Ñora, Guadalupe y Cobatillas, en el caso de las pedanías.

LANZADERAS POR AUTOVÍA DESDE EL PALMAR Y LA ESTACIÓN DEL CARMEN

Otra de las principales novedades será la implantación de nuevos servicios rápidos por autovía. La lanzadera entre El Palmar y el Campus de Espinardo permitirá completar el recorrido en 20 minutos y estarán coordinadas con las líneas que llegan hasta La Arrixaca, permitiendo así el trasbordo y la conexión al Campus.

Asimismo, la nueva lanzadera entre la estación Murcia del Carmen y el Campus de Espinardo realizará el trayecto en 20 minutos, dando respuesta a los desplazamientos de los estudiantes que llegan a Murcia en tren y reforzando la intermodalidad con la futura estación de autobuses.

LA UMU PIDE REDUCIR LA ESTACIONALIDAD DEL TRANSPORTE

Por su parte, el rector Baixauli ha transmitido a la alcaldesa el interés de la UMU por reducir la estacionalidad de las líneas de transporte, que disminuyen su frecuencia durante los periodos no lectivos, con el objetivo de que tanto el estudiantado, como el profesorado y el personal técnico de gestión y administración de servicios siga teniendo posibilidad de acudir a sus centros de trabajo cuando se reduce la asistencia de estudiantes en los campus.

Por otra parte, la Universidad de Murcia ha planteado al Ayuntamiento de Murcia que se lleve a cabo el desdoblamiento de la vía que une el Hospital Virgen de la Arrixaca y las instalaciones del campus de Ciencias de la Salud, en el Palmar, para mejorar la seguridad, tanto de vehículos como de viandantes.