El 67% de los habitantes de la Región de Murcia valora como bueno o muy bueno su estado de salud

Archivo - Una persona corriendo por un parque - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MURCIA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 67,1% de la población de la Región de Murcia valora su estado de salud como bueno o muy bueno, según se desprende de la Encuesta de Salud de España 2025 publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esta cifra se sitúa ligeramente por debajo de la media nacional, del 68,3% de la población. Por sexo, en la comunidad, el 69,7% de los hombres declaró tener un buen estado de salud, frente al 64,5% de las mujeres.

Por otro lado, la obesidad afectó al 18,9% de los adultos (16% hombres y 21,9% mujeres), lo que sitúa a la Región como la tercera con el mayor porcentaje, tras Canarias (21,8%) y Castilla-La mancha (20,8%), y por encima de la media nacional (17,2%).

El 7,4% de personas de 15 y más años consumió alcohol de manera intensiva al menos una vez al mes, la tasa más baja de todas las comunidades autónomas.

Según la Encuesta de Salud, el 17,7% de los murcianos fuma a diario, por encima del dato del conjunto del país, del 15,4%, y segundo más elevado de todas las comunidades tras Extremadura (18,9%).