Ábalos considera "especialmente grave" que el consejero de Murcia se vacune saltándose su propio protocolo

MÉRIDA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha señalado que "no está bien" que algunos cargos públicos se haya vacunado contra la Covid-19 sin formar parte de los grupos prioritarios, si bien ha señalado que el caso del consejero de Sanidad de Murcia, Manuel Villegas, es "especialmente grave".

Así lo considera por tratarse de la autoridad sanitaria de su comunidad autónoma, que es quien ha acordado los protocolos de vacunación, y que además es quien recibe las dosis. "Ya que he recibido la vacuna me quedo una para mí y para los que me interese", ha criticado Ábalos.

"Todo servidor público está llamado a observar como el primero el cumplimiento de los protocolos", es decir, a "dar ejemplo", ha señalado, algo que ni en este ni en el resto de casos se está dando, ha señalado el ministro, a pesar de que pretendan "banalizar las circunstancias" en las que se ha producido dicha vacunación.

No obstante, ha insistido en que en el caso de Villegas se trata de un caso "especialmente grave" por tratarse de la autoridad sanitaria. "No es lo mismo un alcalde que una autoridad sanitaria, que es la que forma parte del protocolo. Es el que recibe la vacuna", ha remarcado.

"No es lo mismo. El otro ha podido meterse en un establecimiento que se estaba poniendo la vacuna y se aprovecha, pero la autoridad sanitaria es mucho más grave porque es la que establece el protocolo, y son los que tienen que dar cumplimiento, y son los receptores", ha insistido.

Además, ha subrayado que ahora quien tiene el "problema" con el caso del consejero de Sanidad de Murcia es el secretario general del PP, Teodoro García Egea, quien tras calificar actuaciones similares como "inmorales e indecentes", resulta que "tenía el grano en casa", en referencia a su "paisano".

Por tanto, el también secretario de Organización del PSOE cree conveniente que no solo que dé "ejemplo" en este sentido el consejero y el Gobierno de Murcia, sino también el PP, a menos que considere que esta responsabilidad "corresponde a los demás y tienen ellos una especie de inmunidad, que es lo que buscaba también el consejero", en su caso ante el virus.

"A todos nos gustaría ponernos la vacuna, pero antes de nosotros hay otros, y es que encima lo hemos decidido así. No puedes decidirlo así y luego saltarte la propia decisión", ha concluido.

José Luis Ábalos ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas en su intervención en un foro de transportes organizado por la Cadena Ser en Mérida, donde ha estado acompañado por el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.