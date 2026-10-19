Abren diligencias contra un conductor por circular ebrio y en sentido contrario por la RM-3 en Totana

Vehículo inmovilizado tras circular en sentido contrario por la autovía RM-3 - GUARDIA CIVIL

TOTANA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha instruido diligencias contra un conductor de 28 años por circular más de 2 kilómetros en sentido contrario por la autovía RM-3, a la altura de Totana (Murcia), en estado ebrio, según ha informado el Benemérita.

Los hechos tuvieron lugar el pasado lunes, 12 de octubre, sobre las 5.30 horas, cuando el Centro de Coordinación de Emergencias recibió varias llamadas alertando de la presencia de un vehículo que circulaba en sentido contrario por la autovía que une Totana y Mazarrón.

Una patrulla de la Agrupación de Tráfico del Destacamento de Lorca se desplazó hasta el lugar y verificó que se había producido un siniestro vial con la implicación del vehículo que circulaba en sentido contrario y otro usuario de la vía.

Los guardias civiles practicaron las pruebas de alcoholemia al conductor que circulaba en sentido contrario, que arrojaron resultados positivos de 0,56 mg/l en la primera y de 0,57 mg/l en la segunda, en aire espirado.

El Equipo de Investigación de Siniestros Viales (EIS) de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil instruyó diligencias e investigó al conductor como presunto autor de delito contra la seguridad vial, por conducción temeraria. Además, los guardias civiles inmovilizaron el vehículo involucrado en los hechos.

CONSECUENCIA PENALES

Al conductor se le ha instruido diligencias como presunto autor de delito contra la seguridad vial, por conducción temeraria, al circular en sentido contrario al estipulado.

Se añade además la agravante de conducir con una tasa de alcohol superior a la establecida (artículo 380 del Código Penal), que conlleva pena de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir por tiempo de más de un año y hasta seis años.

El Instituto Armado ha recordado la puesta en marcha de 'Alertcops', una aplicación móvil que permite comunicarse de manera precisa, gratuita y rápida con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.