Aena saca a subasta dos aeronaves abandonadas en el aeropuerto de San Javier (Murcia)

SAN JAVIER (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

Aena ha convocado por tercera vez una subasta pública de dos aeronaves en declaración de presunción legal de abandono en el aeropuerto Murcia-San Javier, inactivo para el tráfico comercial y de pasajeros desde el 14 de enero de 2019.

Así aparece publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en un anuncio en el que la operadora aeroportuaria concreta que el lote sale a subasta con un tipo de licitación de cero euros.

El lote objeto de la subasta incluye dos unidades: una aeronave Cessna F172M Skyhawk (matrícula 'EC-HUA'), tasada inicialmente en 6.051,60 euros, y una Piper modelo PA-31 Navajo (matrícula 'CC-PRD'), cuya valoración técnica asciende a 39.009,08 euros.

A pesar de que el valor conjunto de tasación supera los 45.000 euros, el pliego de condiciones permite que, tras los intentos fallidos previos, el precio de salida sea de cero euros y no se exija el depósito de una garantía para participar.

Estas aeronaves se encuentran en situación de declaración de presunción legal de abandono, un procedimiento administrativo habitual cuando los propietarios dejan de abonar las tasas aeroportuarias y no reclaman los aparatos durante años.