Ahora Murcia lamenta que el municipio figure "como punto negro en el mapa de la Agencia Europea del Medio Ambiente"

Publicado 28/12/2018 14:26:02 CET

La formación pregunta al alcalde sobre las medidas que va a tomar tras decretar el nivel 2 del protocolo

MURCIA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ahora Murcia ha denunciado públicamente que Murcia "se ha convertido en un punto negro en el mapa de contaminación atmosférica de la Agencia Europea de Medio Ambiente, donde se ha demostrado como una de las pocas ciudades de España que repite durante varios días su alerta roja por contaminantes y partículas PM10".

La portavoz de la formación municipalista, Alicia Morales, ha requerido al alcalde José Ballesta información sobre las" medidas que piensa aplicar", ya que según los umbrales de contaminación del protocolo municipal se ha decretado el nivel 2, que supone reconocer que Murcia atraviesa un 'Episodio de Contaminación Atmosférica', tras pasar varios días en el primer escalón del protocolo, el "Nivel de Aviso".

Asimismo, Morales ha expresado que "la falta de coraje político del alcalde Ballesta, más habituado a inaugurar focos de luces de colores y sus eventos festivos, nos condena a que Murcia siga siendo una ciudad contaminada, mal planificada y que no desarrolla medidas reales y efectivas para proteger el medio ambiente y defender la salud pública de toda la ciudadanía".

El grupo municipal Ahora Murcia ha denunciado que "tras tres días seguidos en alerta roja por contaminación atmosférica en Murcia, llevamos hoy camino de sumar un cuarto día consecutivo, ya que los datos de la estación de San Basilio muestran que seguimos por encima de los 50 microgramos por metro cúbico de media diaria que establece el protocolo municipal".

Por ello, desde la formación preguntan a las concejalías implicadas y al alcalde sobre "qué más tiene que suceder en Murcia para que se tomen medidas reales y efectivas para revertir el 'episodio de contaminación atmosférica', que es grave y además peligroso para la salud, sobre todo de colectivos con especial riesgo como niños, enfermos y ancianos".

Por otro lado, Alicia Morales ha señalado que "en Murcia sufrimos un aire contaminado como si tuviésemos industria o un nivel de servicios tan alto como en Madrid, y solo somos una de las capitales de provincia más pobres de España".

Además, "denunciamos que el descontrol municipal y la mala organización del equipo de Ballesta hace que cada día entren miles de coches en el centro urbano y transiten por ella sin espacio para aparcar, sin ofrecerles una alternativa eficiente de transporte público ni de aparcamiento seguro y conectado en el centro a través de disuasorios perimetrales".

En este sentido, desde Ahora Murcia se señala que "por una mala política municipal que se empeña en concentrar todas las actividades navideñas en el espacio reducido de unas cuantas calles del centro de la ciudad, ha saturado este con luces, conciertos y otros eventos cada pocos metros" y con ello "haciendo que miles de murcianos acudan a esas calles utilizando para desplazarse desde las pedanías sus vehículos particulares con los que después además circulan buscando aparcamiento".

Por último, la portavoz municipalista, Alicia Morales, ha recordado que "llevamos desde 2015 reclamando al Alcalde Ballesta que tome medidas valientes contra la contaminación y para mejorar la calidad de vida de toda la ciudadanía, pero nos volvemos a encontrar en un episodio de contaminación al que no se pone coto y que no se afronta con valentía desde las administraciones, por lo que seguiremos exigiendo responsabilidades tanto a las autoridades municipales como autonómicas, que vuelven a mostrar una mala imagen de Murcia no solo a nivel estatal, sino ya también en toda Europa".