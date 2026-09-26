Alumnos de la Escuela de Hostelería y Turismo de Murcia 'La Flota' participan con un stand en la Feria 'SanVino'

Estudiantes de la Escuela de Hostelería y Turismo de Murcia 'La Flota' participan estos días en la XVIII edición de la Feria del Vino y la Gastronomía 'SanVino' de Santomera - CARM

MURCIA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Estudiantes de la Escuela de Hostelería y Turismo de Murcia 'La Flota' participan estos días en la XVIII edición de la Feria del Vino y la Gastronomía 'SanVino' de Santomera, en representación del alumnado de las escuelas de hostelería de la Región de Murcia.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, visitó ayer el stand de la feria junto con el alcalde de Santomera, Víctor Martínez. El alumnado servirá más de 3.000 tapas de salmón umami, bikini trufado, caprichosa murciana y angus kimchee crunch.

En la elaboración de las tapas han participado todos los docentes y alumnado de segundo curso del Grado Medio de Cocina y Gastronomía. Los estudiantes están acompañados por 19 docentes de la Escuela de Hostelería y por la directora del centro, María Antonia López Megías.

La feria está organizada por el Ayuntamiento de Santomera en colaboración con la Cofradía Gastronómica La Pimentera. El evento cuenta con la presencia de 12 bodegas de la Región y del resto de España, así como 19 restaurantes y establecimientos de alimentación.