La Asamblea aprueba la reforma para que el Consejo de Administración de RTRM pase de 9 a 11 miembros

La modificación de la ley ha salido adelante con los votos favorables de PP y PSOE

CARTAGENA (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)

El Pleno de la Asamblea Regional ha dado luz verde al aumento en el número de miembros del Consejo de Administración de Radio Televisión de la Región de Murcia. Los votos favorables de PP y PSOE han hecho que saliera adelante la reforma de la ley, a instancias del PSOE, para que el número de integrantes del Consejo de RTRM pase de 9 a 11.

La socialista Carmina Fernández ha explicado durante la exposición de motivos de la proposición de ley que con esta modificación "se garantiza que el Consejo de Administración esté integrado, de forma proporcional, por representantes propuestos por todos los grupos parlamentarios".

Según ha dicho, la aprobación de esta iniciativa "es un paso firme en la defensa de una radiotelevisión verdaderamente pública, plural, transparente en su gestión y ejemplar en la calidad de la información que ofrece a los ciudadanos".

El PP, aunque ha votado a favor de la modificación, ha aprovechado también para criticar al PSOE. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha recordado que el PP "ganó las últimas elecciones y tenemos más diputados que ningún otro partido y mayoría absoluta en el Senado. El PP no ha podido designar representantes en el Consejo de Radiotelevisión Española. El Gobierno de España y sus socios no respetan las instituciones y no consideran la voluntad del pueblo en las urnas", ha dicho señalando que a la hora de hacer política "es lo que nos diferencia del PSOE".

Sin embargo, la iniciativa no ha sido apoyada por VOX, quien, en palabras de su diputado Ignacio Arcas, "esta reforma legislativa conseguirá el efecto contrario al que persigue". Según ha explicado, el Consejo tiene 4 representantes designados por el PP; 2, por el PSOE; 2 por VOX y 1 por el Grupo Mixto. "La no aplicación de la proporcionalidad ha tenido como consecuencia la presentación de esta reforma. No es lógico que VOX pueda tener 2 representantes y el Grupo Mixto, 1", ha dicho exponiendo que con la reforma, por ejemplo, el PP pasaría a tener 6 representantes, "es una reforma para entregar la alfombra roja de la RTRM al PP", ha dicho pidiendo que se retirara la iniciativa.

Por su parte, el diputado de Podemos Víctor Egío ha advertido que su partido va a ser "un muro de contención contra el bipartidismo. PP y PSOE pretenden reforzar su poder en el Consejo. Las normas están claras y ya obligan a una presencia proporcional. Aquí el único problema que hay es que el Grupo Mixto tiene 1 voto y no pueden soportarlo porque ese pequeño grupo trabaja cien veces más que todos ustedes".

El Pleno también ha sacado adelante, con los votos de PP, VOX y Podemos y la abstención de PSOE, una moción del PP para pedir al Gobierno nacional construir tanques y presas de laminación en la Rambla de Cobatillas que desemboca en el Mar Menor y que los volúmenes recogidos se pongan a disposición de los regantes del campo de Cartagena.

El diputado del PP Carlos Albaladejo ha expuesto que hay que tomar "medidas complementarias acordes con la naturaleza y hacen falta infraestructuras respetuosas con el medio natural y la actividad económica del sector primario que en el futuro podrían salvar muchas vidas". Según ha explicado, la rambla de Cobatillas "presenta regularmente algunos peligros potenciales como inundaciones repentinas y corrientes de agua fuertes, episodios que pueden ser impredecibles y variar su magnitud inundando la zona de San Javier junto a otras ramblas que también inundan la zona del Mar Menor".

Por eso ha pedido también al Ministerio que ejecute las obras del resto de ramblas que vierten en el Mar Menor y en el resto de la Región, también Águilas y Mazarrón, ya que "todos los municipios de las riberas del Mar Menor o del Mar Mediterráneo adolecemos de los mismo: infraestructuras hidráulicas para la contención o laminación de las grandes avenidas de aguas y/o de sedimentos".

De VOX, Alberto Garre ha explicado estar de acuerdo porque "es bueno que haya diques y tanques de tormentas. Ojalá se pudiera hacer un proyecto que hiciera de la rambla un pantano. Hay un proyecto ya y no sé qué ha sido de ese proyecto", ha dicho instando al Gobierno regional a "recuperar ese proyecto, que es lo mejor que podríamos hacer".

De igual manera se ha pronunciado el diputado del Grupo Mixto, Víctor Egío, quien ha asegurado que su grupo apoyaría también otras actuaciones que vayan enfocadas en el mismo sentido, como actuar sobre la carretera de Balsicas, "que se ha convertido en una pista de agua, mientras tanto hay que evitar construir en zonas inundables, hay que actuar contra el cambio climático, vamos tarde", ha apremiado.

Por contra, el diputado del PSOE Manuel Sevilla ha argumentado su abstención porque "no es bueno ser sectarios en cuestiones tan importantes". El parlamentario ha expuesto que no iban a entrar en el "doble discurso del PP que hace poco renegaba de los mapas de zonas inundables y ahora quieren que todo se haga de golpe, pero que lo hagan otros y es algo que ya se está haciendo".

Durante la sesión parlamentaria, el Grupo Mixto no ha conseguido sacar adelante la paralización del incremento en las tarifas de agua potable. La portavoz del Grupo, la diputada de Podemos María Marín considera que el PP, "tanto en la Comunidad Autónoma como en los ayuntamientos que controla, está cediendo así ante las presiones de las empresas concesionarias, permitiéndoles subir tarifas de agua sin justificación real" y ha advertido que la situación está provocando "un escenario de pobreza hídrica, donde más de un 12% de las familias murcianas se enfrentan a la imposibilidad de cubrir sus necesidades básicas de agua". El único grupo que ha votado a favor ha sido VOX quien, en palabras de Rubén Martínez, hay que "pensar más que en hacer política, en ayudar a quien más lo necesita".

La socialista Virginia Lopo ha pedido a Marín, del Grupo Mixto, tras escucharle acusarlos de ceder ante las empresas concesionarias "que se deje los cobramientos del frac, y los circos y que si vaya al juzgado". Por su parte, la diputada del PP María Casajús ha acusado al Grupo Mixto y a VOX de "ser populistas" y ha recordado a VOX que su partido "votó a favor de la revisión de precios en el Ayuntamiento de Cartagena. Su discurso no va muy acorde", le ha recordado y ha explicado que "no existe base legal de paralizar dichas solicitudes".

El Pleno de la Asamblea también ha debatido una iniciativa del Grupo Mixto que pedía medidas para garantizar el derecho a la vivienda. Sin embargo, ni la moción del Grupo Mixto ni las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y por VOX han salido adelante. El diputado del Grupo Mixto Víctor Egío ha detallado que se aprobaba la declaración de zonas tensionadas o favorecer el acceso a viviendas.

"Nuestro objetivo es solucionar el problema a la vivienda. Son medidas de sentido común", ha dicho en respuesta al resto de los grupos parlamentarios. El socialista Juan Andrés Torres ha explicado la abstención de su grupo, pese a estar de acuerdo con las propuestas del Grupo Mixto, "pero no nos parece adecuado que se apropien de iniciativas que vienen de nuestro grupo ni de la Plataforma de Afectados por la Vivienda". El socialista considera que el problema de la vivienda es "una emergencia social" y algo que en la Región "es culpa del Gobierno del PP".

Desde VOX, Ignacio Arcas considera que hay que trabajar para "tener un mayor valor añadido en los trabajos que realizados para que los ciudadanos puedan acceder a una vivienda digna". Su grupo considera que "no se puede intervenir el mercado, ya que lograríamos el efecto contrario al que queremos". Mientras que Antonio Landáburu, del PP, ha señalado que la iniciativa del Grupo Mixto "era una carta a los Reyes Magos sin fundamento ninguno y mucho populismo".