La Asamblea Regional cierra filas con la plantilla de SABIC en Cartagena ante la incertidumbre por la venta del negocio

Archivo - La Asamblea Regional en una imagen de Archivo - ASAMBLEA REGIONAL - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

La Asamblea Regional ha aprobado por unanimidad una declaración institucional de apoyo a los trabajadores de SABIC en Cartagena tras los últimos acontecimientos relacionados con el futuro de la planta, después del acuerdo para la venta del negocio de termoplásticos de ingeniería a un fondo de inversión internacional, operación que incluye las instalaciones de Cartagena.

En la declaración, se subraya que SABIC es una de las principales empresas industriales implantadas en la Región de Murcia y un referente del sector químico, con una presencia histórica en Cartagena. Señala, además, que el complejo industrial de La Aljorra sostiene empleo directo y varios miles de empleos indirectos ligados a empresas auxiliares, servicios industriales, logística y mantenimiento, por lo que considera esencial la continuidad de la actividad para la estabilidad económica y social de Cartagena y su entorno.

La Asamblea Regional ha expresado su preocupación por la incertidumbre generada entre los trabajadores tras la operación de venta y por las consecuencias laborales, económicas y sociales que podría tener cualquier decisión que suponga una reducción sustancial de la actividad o el eventual cierre de la planta, y manifiesta su apoyo unánime a la plantilla y a sus familias.

Asimismo, la Cámara ha reclamado que la dirección de la empresa y los nuevos responsables actúen con responsabilidad, diálogo y transparencia, y ha declarado su respaldo a las reivindicaciones del comité de empresa y del Ayuntamiento de Cartagena, especialmente las referidas a garantías de mantenimiento de los puestos de trabajo y de la actividad industrial.

Por último, los parlamentarios afirman en la declaración que están dispuestos a colaborar, dentro de sus competencias, con el Gobierno regional, el Gobierno de España, el resto de administraciones y los agentes sociales para contribuir a soluciones que permitan preservar la actividad industrial y asegurar un futuro para los trabajadores.