El Rasca x10 de la ONCE deja un premio de 150.000 euros frente al Hospital Virgen Macarena de Sevilla

Vendedor de la ONCE frente al Hospital Virgen Macarena de Sevilla - ONCE

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un acertante de Sevilla ha ganado un premio de 150.000 euros con el Rasca x10 de la ONCE, cuyo boleto ha sido vendido por Francisco Javier Arriaga, vendedor de la ONCE desde 2022, frente al Hospital Macarena de la capital hispalense.

"Estoy muy contento, todavía no me lo creo. He dado una alegría muy grande", ha expresado el vendedor en una nota remitida por la entidad. "Espero que haya tocado muy bien tocado, y que pueda compartir su alegría con todos", ha señalado.

El Rasca x10 es el juego en el que por 2 euros puedes llegar a ganar hasta 150.000 euros al instante. Al descubrir las casillas, si alguno de tus números coincide con alguno de los números ganadores, ganas el premio correspondiente. Si coincide con alguno de los números multiplicadores, puedes multiplicar tu premio por 2, por 5 o hasta por 10.

Por su parte, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 31 millones de euros para este próximo viernes, 13 de febrero. Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.

La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.