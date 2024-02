La Asociación de Centros Privados de Educación Infantil advierte "discriminación" en el reparto de las ayudas

CARTAGENA (MURCIA), 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Asociación de Centros Privados de Educación Infantil de la Región de Murcia (ACEIMUR), Araceli Valdés, ha denunciado durante su comparecencia ante la Comisión de Educación de la Asamblea Regional una "flagrante discriminación" hacia los alumnos de sus centros educativos al no subvencionarse las plazas de 2 a 3 años, como sí se hace en los centros concertados.

"De las 4.500 plazas que se están subvencionando este curso en aulas de 2 a 3 años ni una sola plaza está subvencionada en los centros privados de Educación Infantil", ha asegurado. Valdés ha recordado que los Centros Privados de Educación Infantil ofrecen más de 2.500 plazas de 2 años en 125 aulas. "Consideramos que se ha producido flagrante discriminación hacia nuestros alumnos y no se ha respetado el principio de la libre elección de centro ni el de la igualdad de oportunidades", ha asegurado la vicepresicenta de ACEIMUR.

Asimismo, ha recordado que "no puede haber libertad de elección cuando un centro es gratuito y el otro no lo es". Valdés ha expuesto que en el primer ciclo de Educación Infantil "no existe el concierto, la única manera de ayudar a los niños que se escolarizan en los colegios privados-concertados es mediante una subvención". En ese sentido, ha advertido que cuando un colegio es privado-concertado una parte de él es una "empresa privada, como nosotros, tienen que cumplir con una serie de requisitos administrativos igual que nosotros y eso condena a la quiebra cuando a una empresa se le subvenciona y a otra no".

Para el próximo curso, Valdés ha celebrado que también se les incluya en dicha subvención, aunque ha dicho que les han costado "muchísimas reuniones con la Administración, incluso con la Federación Nacional de Educación Infantil a la que pertenecemos". En este sentido ha añadido que el panorama educativo que se presenta corresponde a un total de 362 centros en toda la Región "y nosotros representaríamos el 25%".

Desde ACEIMUR han destacado que hace dos cursos representaban el 45% y actualmente "seremos el 24%, la natalidad decrece, por lo que a mayor oferta e igual o menor demanda, el fin de nuestros centros se acerca si la Administración no hace nada para poder evitarlo y eso nos preocupa mucho".

A su juicio, no se ha realizado "un estudio exhaustivo del mapa escolar, no se ha cumplido con el principio de las administraciones públicas de llevar el dinero donde sea necesario". En ese sentido, piden que la Administración realice dicho estudio y "lleve los recursos donde sea necesario. Ahora se han creado plazas nuevas a cambio de destruir otras que llevan muchos años".

Por parte de los grupos parlamentarios, la diputada del PSOE María Dolores Martínez ha recordado que el Gobierno de España ha invertido 40 millones de euros para la escolarización de 0 a 3 años "y se han retenido 18 millones de euros para esa modernización e implementación de 0 a 3 años. A los centros municipales no les ha llegado la ayuda", ha expuesto la socialista, que ha criticado al gobierno de López Miras por "poner trabas" a los colegios privados y públicos.

Desde VOX, María José Ruiz ha recordado que "estamos encaminados hacia un suicidio demográfico" debido a la baja natalidad. La parlamentaria ha recordado que ellos defienden el "poder decisorio de los padres de lo que quieren para sus hijos. Los centros de educación infantil privados siempre han sido un pilar importante al dar soporte a los centros públicos, ya que el número de plazas eran insuficientes". No obstante, se ha interesado por saber el problema de las familias de los centros privados para ser admitidas en colegios concertados.

Desde el PP, Víctor Martínez-Carrasco ha puesto de manifiesto que los Presupuestos Generales de la Comunidad contemplan una inversión de 3 millones que "permitirá que la escolarización de niños de 2 y 3 años sea gratuita en todas las escuelas infantiles de la Región, con independencia de su titularidad".

Además, ha recordado que las plazas que ofrece el Gobierno regional para educación de 0 a 3 años el próximo curso "son más de 7.500 gratuitas, 3.000 más que el presente curso y el número de unidades de aulas de tres años se incrementará el próximo curso en 42, a pesar del descenso en el número de nacimientos y la bajada de la ratio, y se prevé que 14.000 niños de tres años accedan a segundo ciclo de Educación Infantil".