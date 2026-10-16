El aviso naranja de este sábado alerta de un acumulado de 100 por metro cuadrado en 12 horas

Mapa de alertas meteorológicas para este sábado - AEMET

MURCIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado su aviso de nivel naranja y amarillo por lluvias y tormentas para este sábado, 17 de octubre, en el Campo de Cartagena y Guadalentín, dónde se esperan 100 litros por metro cuadrado acumulados en 12 horas.

Así, el aviso naranja por lluvias de este sábado afectará al Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, en donde se prevén 30 litros en una hora, misma cantidad que en el Campo de Cartagena y Mazarrón, con un acumulado en dichas comarcas que puede llegar a los 100 litros en 12 horas.

Los mayores acumulados, según la Aemet, se esperan en el entorno del Cabo de Palos. La alerta estara vigente de las 8.00 horas hasta la medianoche.

Por otro lado, el aviso amarillo para este sábado por lluvias afectará al Altiplano, Noroeste y Vega del Segura, con un acumulado en una hora de 20 litros, desde las 12.00 horas hasta la medianoche. Respecto a las tormentas, afectarán al Valle del Guadalentín, Lorca, Águilas, Campo de Cartagena y Mazarrón, desde las 8.00 a la medianoche.