El Ayuntamiento de Murcia adjudica por 20,3 millones la limpieza de 116 colegios y siete escuelas infantiles - AYUNTAMIENTO MURCIA

MURCIA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha adjudicado por 20.357.779,66 euros el nuevo contrato para la limpieza de los 116 colegios públicos y siete escuelas infantiles municipales del municipio, un servicio que tendrá una duración inicial de tres años, con posibilidad de prorrogarse hasta cinco, y que beneficiará a 26.825 alumnos.

El contrato, dependiente de la Concejalía de Educación, mantiene la limpieza diaria de las aulas y contempla refuerzos en los espacios con mayor uso, especialmente los aseos del alumnado. En concreto, los aseos de Infantil se limpiarán hasta dos veces al día, al igual que los de Primaria situados en las plantas bajas de los colegios, al ser los más utilizados durante los periodos de descanso y recreo, según ha informado el Consistorio murciano.

Las zonas comunes, entre ellas las conserjerías, salas de profesores y despachos de docentes, contarán con servicio de limpieza tres veces por semana. El contrato incluye además trabajos intensivos durante los periodos vacacionales de Navidad, Semana Santa y verano, con actuaciones especiales vinculadas a obras en los centros, situaciones de epidemia, abrillantado y decapado de suelos y limpieza de cristales en altura.

El servicio se ha dividido en tres lotes para organizar su prestación. El primero corresponde a la zona Norte, con 58 colegios; el segundo, a la zona Sur, con otros 58 centros; y el tercero comprende las siete Escuelas Infantiles Municipales.