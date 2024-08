El Ayuntamiento de Murcia refuerza la seguridad en las comisarías de Policía Local durante el verano

MURCIA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las comisarías con que cuenta la Policía Local en las pedanías del municipio de Murcia, se verán reforzadas durante este verano, con el objetivo de incrementar la seguridad durante el periodo estival.

La Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias, que dirige Fulgencio Perona, ha detallado que 23 inspectores y subinspectores quedarán adscritos a estas comisarías, contribuyendo con ello a dotar a los ciudadanos de un mejor servicio.

De esta forma, la Policía Local, que este mes de agosto cumple 170 años, refuerza su presencia en el municipio con el objetivo de prestar a los ciudadanos asistencia, auxilio y protección.

CONOCER LAS NECESIDADES DE CADA COMISARÍA, BARRIO Y PEDANÍA

Al objeto de conocer las necesidades de cada comisaría, barrio y pedanía, el edil Fulgencio Perona está visitando las 11 comisarías con que cuenta la Policía Local a fin de conocer de primera mano las necesidades de la misma.

Estas visitas, a las que también acuden los presidentes de las Juntas Municipales, constituyen la oportunidad ideal para que mandos policiales y representantes de las pedanías intercambien información y estrechen su relación para dar una respuesta ágil a las demandas de los vecinos.

De esta forma, las reuniones mantenidas con vecinos y presidentes de las Juntas Municipales permiten complementar la información con la que contaban los agentes, para determinar las necesidades específicas de cada barrio y pedanía en materia de seguridad a fin de poder actuar de forma efectiva en aquellos lugares donde es más necesario, al tiempo que dotan de información relevante a los pedáneos que pueden transmitir a sus vecinos.

Además, dicho encuentro permite presentar a los nuevos mandos adscritos a cada comisaría, dotando con ello de una relación personal que proporciona una mayor cercanía a la Policía Local y una interlocución directa con estos órganos de representación.

Se consigue así, proporcionar una respuesta coordinada y adaptada a la realidad y necesidades de cada una de las pedanías, algo que resulta especialmente importante en el periodo estival cuando muchos de sus vecinos se desplazan a zonas de costa.

Perona ha señalado que "la seguridad es una prioridad para esta Corporación, y por ello se está reforzando la plantilla de policías locales y ahondando en la relación con las pedanías para dar una mejor respuesta a las necesidades de cada junta municipal".

DESCENSO DE LA CRIMINALIDAD Y LOS ROBOS EN DOMICILIOS

El buen trabajo de la Policía Local unido al de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la colaboración ciudadana han permitido una importante reducción en las cifras de criminalidad en el municipio, descendiendo un 4,4 por ciento las infracciones penales, cantidad que asciende hasta el 6,9 por ciento si tenemos sólo en cuenta la criminalidad convencional, tal y como señala el último informe de criminalidad del Ministerio del Interior.

Estos datos son especialmente relevantes en aquellos delitos que afectan a las viviendas, y que durante el verano son objeto de una especial preocupación. Así, en el primer trimestre del año, los robos con fuerza en domicilios se redujeron un 12,4 por ciento, porcentaje que asciende hasta el 32 por ciento si tenemos en cuenta todos los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones.

CAMPAÑA INFORMATIVA

De forma paralela, la Policía Local ha puesto en marcha una campaña de comunicación informativa en la que de talla consejos en materia de seguridad para evitar robos en viviendas durante este verano.

Esta campaña, que también se ha desarrollado en redes sociales, incluye los siguientes consejos: no publicar fotos de viajes en redes sociales a tiempo real y esperar a hacerlo cuando haya finalizado; comprobar que las ventanas y las puertas están bien cerradas y programar algún dispositivo electrónico para que parezca que la casa está habitada; intentar sacar de la vivienda todos los objetos de valor como joyas y dinero; no dejar mensajes ni hacer publicaciones informando de nuestra ausencia; y limitarlas publicaciones al círculo de confianza, no dejando en el contestador ningún mensaje informando sobre la ausencia.

Junto a ello, desarrolla campañas específicas de seguridad dirigidas a proteger las casas de huerta y campo, que por su ubicación diseminada cuentan con mayor riesgo de robo.