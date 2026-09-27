La CARM confirma la reproducción de varias rapaces nocturnas en Calblanque

Ejemplar de lechuza. - CARM

MURCIA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las labores de seguimiento llevadas a cabo por la Comunidad durante 2026 en el Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila recogen datos destacados en la reproducción de distintas especies de rapaces nocturnas, entre ellos el primer nido de lechuza común registrado en este espacio natural desde que existen datos de observación.

Los trabajos, desarrollados por la Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, a través de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, han permitido además constatar la reproducción del búho real en varios puntos y realizar el primer censo coordinado de mochuelo europeo en todo el Parque Regional.

La directora general de Patrimonio Natural y Acción Climática, Inmaculada Torres, destacó que "los resultados obtenidos demuestran la importancia de mantener un seguimiento de las especies y, al mismo tiempo, confirman que las medidas de conservación aplicadas en este espacio protegido están dando resultados".

Uno de los principales hitos de la campaña ha sido la confirmación del primer nido de lechuza común (Tyto alba) registrado en el Parque Regional desde que existen datos de seguimiento. La pareja ha criado en una caja nido instalada en 2023 en el marco de un proyecto de voluntariado ambiental promovido por la Dirección General y la Asociación Ulula.

El anillamiento científico de los pollos y de los dos adultos reproductores, junto con el posterior seguimiento, permitirá obtener nueva información sobre la biología y evolución de esta especie en el Parque Regional y el entorno del Mar Menor. Además, gracias a la anilla que portaba el macho reproductor se pudo confirmar que el ejemplar había sido anillado durante la invernada anterior en humedales protegidos del Mar Menor.

Torres señaló que "la ocupación de esta caja nido es un ejemplo muy concreto de cómo una actuación relativamente sencilla, apoyada además en la colaboración y el voluntariado ambiental, puede contribuir de manera directa a favorecer la reproducción de una especie".

OCHO POLLOS DE BÚHO REAL

Otro de los resultados relevantes corresponde al seguimiento de la población reproductora de búho real (Bubo bubo). Durante la campaña se monitorizaron diez territorios o zonas y se confirmó la ocupación de siete de ellos. En concreto, se constató la reproducción en varios enclaves y el nacimiento de ocho pollos durante la temporada de 2026.

Especial importancia presenta el Cabezo de la Fuente, donde el Programa de Seguimiento Biológico de Fauna Amenazada de la Comunidad Autónoma confirmó la reproducción de una pareja de búho real y la presencia de tres pollos en el nido.

En esta zona se aplican medidas de regulación dinámica de la escalada mediante la colaboración entre la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, la Asociación Escalada Sostenible y la Federación de Montañismo de la Región de Murcia. Las restricciones temporales durante el periodo reproductor permiten compatibilizar la actividad deportiva con la conservación de la biodiversidad.

"Este caso pone de manifiesto que la protección de la naturaleza no tiene por qué estar reñida con el uso público de los espacios naturales", subrayó la directora general, que añadió que "una gestión basada en información científica permite adaptar las actividades y proteger especialmente a las especies durante sus periodos sensibles".

PRIMER CENSO DE MOCHUELO

Durante este año también se ha llevado a cabo el primer censo coordinado de mochuelo europeo (Athene noctua) en el Parque Regional. Más de 40 personas voluntarias, coordinadas por la Asociación Ulula, participaron en el estudio de 47 cuadrículas de un kilómetro cuadrado que abarcaron el conjunto del espacio protegido.

Los trabajos permitieron confirmar la presencia de la especie en 24 de esas cuadrículas y detectar un total de 46 ejemplares. Inmaculada Torres destacó que "el conocimiento científico, la participación ciudadana y la gestión adaptativa son tres herramientas esenciales para seguir mejorando la conservación de la biodiversidad".

La directora general concluyó que "la reproducción de la lechuza común, la consolidación de territorios reproductores de búho real y la información obtenida sobre el mochuelo refuerzan el valor de Calblanque como espacio de referencia para desarrollar medidas de conservación en las que administración, entidades conservacionistas, voluntarios y usuarios trabajan en una misma dirección".