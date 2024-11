Carolina Jiménez, especialista en efectos visuales de 'El Hobbit' o 'Juego de Tronos', en el FICC

CARTAGENA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

La especialista en efectos visuales Carolina Jiménez será una de las invitadas este jueves en el Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICC). Jiménez es una reconocida artista con una destacada trayectoria en superproducciones internacionales como 'El Hobbit' y 'Juego de Tronos', cuya experiencia aporta una visión experta y enriquecedora sobre el impacto y la evolución de los VFX en el cine.

Además, participará Manuel Abrisqueta, técnico de producción de contenidos digitales de la UPCT, quien compartirá su conocimiento y perspectiva sobre la integración de tecnología y creatividad en la producción audiovisual.

La cita tendrá lugar en el Salón de Grados de la Escuela de Agrónomos a las 19.00 horas. Se trata de una de las actividades paralelas del FICC, en la que colabora la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), según han informado fuentes del consistorio, patrocinador principal del festival.

Los efectos visuales (VFX) son una herramienta esencial en la industria cinematográfica, revolucionando la manera en que las historias son contadas y experimentadas. A través de tecnologías avanzadas como el CGI (imágenes generadas por computadora), la composición digital y el modelado en 3D, los VFX permiten crear mundos, personajes y escenarios imposibles de lograr mediante métodos tradicionales. Estas técnicas no solo amplían los límites de la narrativa visual, sino que también abren nuevas posibilidades creativas para cineastas y artistas.

Películas como 'Avatar', 'El Señor de los Anillos' o 'Los Vengadores' han establecido estándares en el uso de los VFX, combinando elementos digitales con acción real para transportar a los espectadores a universos imaginarios con un nivel de realismo impresionante. Los VFX también son fundamentales en géneros como la ciencia ficción, el cine de superhéroes y las producciones de fantasía, donde los límites de lo posible son constantemente desafiados.

CAROLINA JIMÉNEZ GARCÍA

Carolina Jiménez García es una artista de VFX especializada en Layout para cine internacional con más de 12 años de experiencia.

Ha vivido en países como Australia, Nueva Zelanda e Inglaterra, y trabajado a la órdenes de cineastas como Ridley Scott, George Miller, Peter Jackson o Tim Burton. Entre los más de 20 títulos que conforman su filmografía destacan películas como la trilogía de 'El Hobbit', 'Prometheus', 'Star Trek Beyond', 'Guardianes de la Galaxia 2', 'World War Z', 'El planeta de los Simios 2', 'La Liga de la Justicia', 'Ant-Man and the Wasp' o 'Aquaman'.

Educadora y divulgadora sobre VFX, cine y ciencia, nominada al premio Tesla de divulgación científica 2012. Ponente en festivales culturales y conferenciante en numerosas universidades y centros educativos de España, Latinoamérica y Estados Unidos. Actualmente es Lead Layout TD en Scanline VFX, Vancouver (Canadá).