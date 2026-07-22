Cartagena aprueba el convenio con Carthagineses y Romanos, dotado con 204.000 euros

Cartel de presentación del Circo Romano - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

El acuerdo incluye la cesión del estadio Cartagonova para el regreso del Gran Circo Romano el 23 de septiembre

CARTAGENA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cartagena ha aprobado el convenio de colaboración con la Federación de Tropas y Legiones para la organización de las fiestas de Carthagineses y Romanos 2026, que contempla una subvención nominativa de 204.000 euros, además de la cesión de espacios públicos y la prestación de servicios municipales.

El acuerdo incluye la cesión del Estadio Municipal Cartagonova, que volverá a acoger el Gran Circo Romano 17 años después de su última celebración en este recinto, según ha informado el consistorio.

El espectáculo se celebrará el próximo 23 de septiembre y ha sido adaptado técnicamente para proteger el césped del estadio. De este modo, informan de que no contará con caballos ni carros sobre el terreno de juego, aunque mantendrá otros elementos del montaje, como gladiadores, soldados romanos, bailarines y coreografías.

Además de la aportación económica, el convenio recoge la cesión del campamento festero, espacios para la instalación de tribunas y sillas en la vía pública y el uso del estadio municipal, así como la prestación de servicios de seguridad, emergencias, limpieza y apoyo logístico para el desarrollo del programa festivo.