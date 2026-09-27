Cartagena celebra el crecimiento de su oferta turística y reclama una conexión ferroviaria acorde a su proyección

Archivo - Inauguración de la Casa Museo de Isaac Peral - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa, Noelia Arroyo, destaca en el Día Mundial del Turismo la apuesta municipal por el patrimonio, la accesibilidad y la sostenibilidad y subraya el esfuerzo añadido que afronta la ciudad sin tren desde hace más de cuatro años.

Cartagena celebra el Día Mundial del Turismo con una oferta turística "que continúa creciendo y con una estrategia municipal centrada en ampliar los recursos, recuperar patrimonio y mejorar la experiencia de quienes visitan la ciudad", así lo ha manifestado la alcaldesa, que ha puesto en valor el trabajo que se está desarrollando desde el Ayuntamiento y la colaboración de todo el sector, al tiempo que ha reclamado una conexión ferroviaria acorde a la proyección turística de Cartagena.

"Celebramos el Día Mundial del Turismo ampliando la oferta turística que tenemos en el municipio de Cartagena", ha señalado Arroyo, que ha citado como ejemplos la reciente apertura de la Casa Natal de Isaac Peral, la recuperación de la Batería de San Leandro y los trabajos arqueológicos en el Anfiteatro y el Teatro Romano.

Estas actuaciones se enmarcan en el Plan Estratégico de Turismo, que apuesta por seguir poniendo en valor el patrimonio y mejorar la experiencia de visitantes y cartageneros. "Estamos abriendo nuevos museos, centros de interpretación y yacimientos, pero también recuperando más patrimonio", ha explicado Arroyo, que ha destacado que esta ampliación de la oferta permite seguir incorporando nuevos atractivos a la ciudad y reforzar su capacidad para recibir visitantes.

Sin embargo, ha lamentado que "nuestro crecimiento, que nuestra competitividad se vea amenazada por la falta de conexión ferroviaria" y ha remarcado que la ciudad lleva más de cuatro años sin conexión ferroviaria con el resto de España.

En este sentido, ha reclamado "urgentemente" la reapertura de la línea de ferrocarril y la conexión con la alta velocidad para que Cartagena pueda seguir creciendo como capital turística de la Región de Murcia. "Estamos ampliando nuestra oferta, recuperando patrimonio y mejorando la accesibilidad y la sostenibilidad, pero necesitamos también unas comunicaciones a la altura de esa proyección y que permitan que los visitantes puedan llegar a Cartagena en condiciones", ha insistido.

La alcaldesa ha destacado la importancia económica y social de la actividad turística. "Es un sector, una industria que crea empleo, oportunidades y riqueza, pero que también respeta el medio ambiente", ha afirmado. En este sentido, ha puesto en valor el trabajo que realizan los profesionales del sector para mejorar la calidad y la excelencia de la oferta turística de Cartagena.

Arroyo ha querido en este día felicitar al conjunto de profesionales y empresas que trabajan en el sector por el esfuerzo que realizan para mejorar la experiencia de quienes visitan la ciudad, desde los museos y hoteles hasta el conjunto de empresas vinculadas al turismo. "Hoy es un día en el que Cartagena celebra con orgullo su amplia oferta turística y el que nos estemos consolidando en un sector que es clave en nuestro país y clave en nuestro municipio", ha concluido.