Cartagena lleva este lunes a Málaga su gastronomía, patrimonio y oferta turística a la Feria de Málaga

CARTAGENA (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)

Cartagena será este lunes, 17 de agosto, el destino invitado de la Feria de Málaga, una oportunidad que el Ayuntamiento aprovechará para promocionar la ciudad ante profesionales y representantes del sector turístico andaluz y mostrar la diversidad de su oferta, desde su patrimonio e historia hasta su gastronomía, sus festivales, su vinculación naval, su litoral y sus espacios naturales.

La presencia de Cartagena en Málaga se enmarca en la estrategia de colaboración turística que ambos municipios vienen impulsando, después de que los ayuntamientos de Cartagena y Málaga aprobaran un Protocolo General de Actuación Conjunta en materia de turismo, que establece las bases para una cooperación estable entre ambas ciudades.

El acuerdo contempla el intercambio de experiencias, el desarrollo de proyectos promocionales conjuntos, la participación en iniciativas nacionales e internacionales y la promoción cruzada de eventos culturales y de ocio.

De esta forma, y aunque Cartagena ya participó el pasado año en una actividad de promoción gastronómica en la Feria de Málaga, la de este año supone una primera oportunidad para materializar el acuerdo formalizado a principios de este año entre ambos alcaldes.

Cartagena será la protagonista en la recepción al sector turístico que se celebrará en la caseta de San Miguel, en el recinto ferial Cortijo de Torres, dentro de una jornada que reunirá a 300 representantes institucionales y profesionales vinculados al turismo.

Uno de los principales atractivos de la presencia de Cartagena será la degustación de dos de sus platos más representativos, el caldero y la marinera, como muestra de una gastronomía estrechamente vinculada al Mediterráneo y a la identidad de la ciudad.

La concejal de Turismo, Beatriz Sánchez, destaca que "Cartagena tiene en Málaga y en toda Andalucía un mercado turístico de enorme interés, no solo por la cercanía, sino porque compartimos una cultura mediterránea y una forma de entender el turismo basada en la gastronomía, el patrimonio, la cultura y el disfrute del territorio".

"Queremos aprovechar esta oportunidad para que quienes ya conocen Cartagena descubran nuevas razones para volver y, sobre todo, para que quienes todavía no nos han visitado tengan la oportunidad de conocer todo lo que podemos ofrecer", señala.

La presencia en Málaga permitirá poner en valor una oferta turística que combina más de 2.000 años de historia y patrimonio, una identidad profundamente ligada al mar y a la construcción naval, museos y espacios arqueológicos, un litoral con enclaves naturales de gran valor, una gastronomía propia y una amplia programación cultural y de grandes eventos, entre ellos sus festivales y celebraciones tradicionales.

En este sentido, el Ayuntamiento quiere incidir especialmente en la condición de Cartagena como destino cercano y complementario para el mercado andaluz, con distancias que permiten plantear tanto escapadas como estancias de mayor duración.

"Cartagena está muy cerca de Andalucía y ofrece una experiencia turística diferente y complementaria. En una misma visita se puede recorrer nuestra historia, conocer nuestro patrimonio naval y arqueológico, disfrutar del Mediterráneo, descubrir nuestros espacios naturales, vivir nuestros festivales y sentarse a la mesa para probar un caldero o una marinera", explica la concejal.