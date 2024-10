El CES advierte de que la pobreza en la Región arrastra una "sensación de abandono social" y necesita más presupuesto

CARTAGENA (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

El secretario general del Consejo Económico y Social en la Región (CES), Rafael Pérez, ha advertido este lunes ante la Comisión Especial de Estudio de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Asamblea Regional que la pobreza en la Región "arrastra una sensación de abandono social y la necesidad de una mayor contundencia presupuestaria por parte del sector público con carácter de plurianualidad".

Pérez ha dicho a los diputados regionales que "es muy necesario" aumentar los recursos para paliar la situación de pobreza que viven algunos colectivos en la Región. No obstante, ha señalado que aunque esto es necesario, "no es suficiente".

"Las personas son fundamentales, por lo que debe garantizarse su trato digno, inclusivo y justo para todas aquellas que se ven condenadas a este estado de emergencia social", ha asegurado pidiendo que también se respeten los derechos fundamentales de estas personas.

Durante su intervención ha aportado datos como que en la Región 83.000 trabajadores tienen un empleo remunerado que no les permite salir de situación de pobreza o que un 45,7% de hogares murcianos no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos, un 44,8% no puede irse de vacaciones al menos una semana al año y un 34,5% de ellos no puede sustituir los muebles estropeados.

Entre las razones para haber llegado a "esta situación dramática", Pérez achaca una de las causas a la pandemia. "Tras la pandemia, la economía de la Región crece, genera empleo y se retrae la tasa de paro, según confirmó la EPA", ha apuntado añadiendo que en la Región la tasa de paro "es muy elevada, sobre todo la de los jóvenes, más de 38.000 personas llevan un año intentando encontrar un trabajo y no lo logran, el empleo que se genera dista de ser lo adecuado, la temporalidad afecta a un 19% de los asalariados", ha añadido.

En ese sentido, considera que debería existir un "tejido institucional y social que proteja a las personas más vulnerables". Por eso, ha afirmado que es necesaria la existencia de una estrategia transversal de lucha contra la pobreza que integre políticas educativas, laborales, de vivienda y protección social que atienda a las necesidades "inmediatas a la vez que se actúa contra las raíces de la exclusión social".

Además, ha aludido a la necesidad de una mayor coordinación entre las entidades públicas y sociales, "no solo entre las administraciones públicas competentes, sino entre estas y las organizaciones que trabajan directamente contra las personas afectadas. Una cooperación eficaz conllevará una respuesta eficaz", ha advertido.

GRUPOS PARLAMENTARIOS

Por parte de los grupos parlamentarios, la socialista Lola Jara ha recordado que en torno a las personas que sufren pobreza, "se genera una marginación y un aislamiento" social, por lo que considera que se debe apoyar "con determinación el esfuerzo de organizaciones sociales" en este sentido y piensa que el Gobierno debería "intervenir con políticas que impulsen el desarrollo industrial, la formación de las personas trabajadoras y actuar para acabar con los bajos niveles de educación".

La portavoz del Grupo Mixto, la diputada de Podemos María Marín ha advertido que se han puesto sobre la mesa "los mismos datos que hace años, la pobreza es un problema estructural que se encuentra enquistado". Marín ha criticado que en la Región no se cumple la ley de Vivienda "ni la ley estatal. En la Región no se está poniendo en marcha lo de ver las zonas especialmente tensionada para poder acceder a la vivienda", ha advertido.

Desde VOX, Antonio Martínez considera que "debería prescindirse de algunos órganos de la administración pública porque replican estructuras que ya tenemos en la nación, pero nos parece correcto que sean órganos evaluadores de las políticas públicas", ha dicho en referencia al CES.

Por último, el diputado del PP Miguel Ángel Miralles ha recordado que en España más de 12 millones de personas están en situación de pobreza, "frente a esa situación, tenemos a la Región, donde han salido de la pobreza un 8,8% desde el 2023, ninguna comunidad autónoma ha bajado tanto en pobreza como en Murcia", ha dicho en referencia a datos del INE. A su juicio, "vamos por el buen camino y seguiremos bajando en personas en pobreza".