La CHS recuerda a UPA que la ubicación de granjas en zonas vulnerables no es factible

MURCIA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha trasladado a la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) que la ubicación de granjas en zonas vulnerables no es factible porque no resulta aconsejable incrementar las presiones derivadas de nuevas instalaciones o ampliaciones de las existentes.

Así lo ha hecho saber el presidente de la CHS, Mario Urrea, en la reunión que ha mantenido con una delegación de representantes de la UPA encabezada por su secretario general, Marcos Alarcón, y con el secretario de ganadería de UPA-Murcia, Carlos Esparcia.

La organización agraria ha expuesto la situación de las granjas ubicadas en zonas vulnerables y los informes realizados por el organismo de cuenca. Se ha comentado la necesidad de tener cuanto antes los programas de actuación que la administración autonómica debe confeccionar en cumplimiento de la legislación vigente.

En este sentido, la CHS ha recordado que, como ya se ha venido informando, en dichas zonas vulnerables no es factible por el organismo de cuenca emitir informes favorables dado que no se constata una mejoría en la situación del dominio público hidráulico, por lo que no resulta aconsejable incrementar las presiones derivadas de nuevas instalaciones o ampliaciones de las existentes.

La organización agraria también ha querido conocer cómo afectará en el futuro a sus asociados la aplicación de las medidas cautelares del Mar Menor y la creación de sendas juntas de usuarios de los acuíferos del Campo de Cartagena a las explotaciones agrícolas y ganaderas.

El presidente de la CHS ha pormenorizado cada uno de los puntos con los representantes de UPA y las medidas aplicables en cada uno de los casos y situaciones que pudieran llegar a ocurrir.

En particular la vigencia de las medidas cautelares en tanto en cuanto no se constate la no afección al Dominio Público Hidráulico (DPH) de las prácticas agrarias y por otro lado la necesidad de articular procedimientos administrativos más ágiles, y en la medida de lo posible, comunes con los que la administración autonómica debe arbitrar en cumplimiento de su legislación específica.

Finalmente, la reunión se ha desarrollado en un ambiente de cordialidad entre todos los participantes.