COEC pide menos burocracia, proporcionalidad en sanciones de ley del Mar Menor y coordinar normativas estatal y regional

CARTAGENA (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC), Ana Correa, ha pedido ante la Comisión de Asuntos Generales de la Asamblea Regional, que aborda una posible reforma de la ley del Mar Menor, simplificar la burocracia, así como una mayor coordinación entre la normativa estatal y autonómica y proporcionalidad en el régimen sancionador de la misma.

Correa, que ha insistido en la necesidad de "aplicar normas justas y proporcionales para todos", ha expuesto ante la comisión que un agricultor que gana 1.000 o 1.500 euros al mes "dejándose la piel o que un año no tiene rendimientos por problemas de sequía o de cualquier tipo, hay que permitirle que pueda desarrollar su actividad".

La presidenta de la COEC ha recordado que estos agricultores "son de toda la vida y merecen que se les trate de una forma justa y correcta de acuerdo con su capacidad económica".

Durante su intervención, la presidenta de COEC también ha pedido "simplificar la burocracia", así como "intentar coordinar la normativa estatal con la autonómica para que de esta forma el coste administrativo y la seguridad jurídica del agricultor, del ganadero o del constructor estén claras. Las normas, cuanto más sencillas, mejor".

A su juicio, cuando hay una buena coordinación entre administraciones "nos ahorramos muchos problemas todos". En ese sentido, ha puesto como ejemplo el caso de inspecciones en el sector agroalimentario, "unos inspectores vienen con unos formularios para marcar casillas de si cumple o no cumple, porque es tal la cantidad de páginas que tienen que cumplimentar, que se les puede olvidar algún dato. Es una burocracia importante".

Por otro lado, ha advertido que cuando se elaboran las leyes, "algo que no se tiene en cuenta en ese momento son las consecuencias que dicha norma va a traer en el aspecto de sanciones y las consecuencias económicas para el sector y los ciudadanos".

A su juicio, la ley del Mar Menor establece distintas normas para los sectores económicos. En ese caso, ha dicho que en el sector turístico "los primeros interesados en una evolución favorable del Mar Menor es el sector turístico".

Además, ha afirmado que no existen estudios científicos que relacionen la navegación a motor con los problemas de la laguna salada. "Si van al Mar Menor verán que se navega en verano, algunos fines de semana y unas pocas horas y días", ha dicho.

Asimismo, la presidenta de COEC ha expuesto que se deben adaptar las regulaciones en función de la actividad económica. Según ha comentado, en referencia a la ganadería, "No entendemos por qué no se pueden ampliar las granjas porcinas cumpliendo los requisitos. ¿De qué sirve ser una potencia porcina a nivel mundial en tecnología si luego no tenemos unas regulaciones adaptadas para la actividad económica?".

GRUPOS PARLAMENTARIOS

Por parte de los grupos parlamentarios, el diputado del PSOE Manuel Sevilla ha recordado que su grupo "no está por modificar" la ley del Mar Menor, "nosotros estamos por que se cumpla la ley". Sevilla ha afirmado que los empresarios "necesitan de seguridad jurídica y de unas reglas claras para funcionar".

A su juicio, si la Región tuviera una "ordenación del territorio ajustada a las necesidades, otro gallo cantaría", por lo que ha exigido al Gobierno regional "que se ponga a trabajar" a nivel de ordenación y de hacer cumplir la ley a empresarios, particulares y "dé ejemplo con su actuación".

El diputado de Podemos Víctor Egío, por su parte, se ha mostrado de acuerdo en que debe haber proporcionalidad en las multas y ha advertido que el papel de la presidenta de COEC en la Comisión es "muy problemático" debido a "los intereses de los empresarios, de las macrogranjas no son los mismos, son contrarios. Son los excesos de las macrogranjas y de las multinacionales de los agronegocios son los que han causado perjuicio en el Mar Menor", por lo que considera que el sector turístico debería estar "reclamando compensaciones a los que han causado ese daño".

Finalmente, el diputado del PP Carlos Albaladejo ha incidido en la necesidad de "trabajar todos juntos" a fin de que la actividad económica y empresarial "sea un ejemplo de armonía con el medio ambiente y la protección del Mar Menor". En ese sentido, ha recordado que su partido "nunca ha puesto en la diana a ningún sector, siempre hemos defendido el diálogo para buscar soluciones definitivas que hagan sostenible su uso".

Además, ha lamentado la ausencia de VOX en la comisión añadiendo que "para VOX esta comisión ya no tiene interés. Ellos ya han escuchado a los que les interesaba".