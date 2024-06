Comienzan las actividades gratuitas del Rock Imperium con cine, literatura y conciertos

CARTAGENA (MURCIA), 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cartagena ha programado conciertos gratuitos, cine y literatura en el centro de Cartagena durante la celebración del festival Rock Imperium, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

En la plaza del Rey, junto al Arsenal Militar, este viernes y sábado habrá dos conciertos gratuitos de bandas locales a las 12.30 horas. El primer día sonará el rock con extractos electrónicos de Scarecrow Avenue y, el segundo, el rock de metal melódico de Ángel Negro.

En cuanto a la programación paralela de cine, Rock Imperium se ha unido al festival de cine fantástico europeo 'Sombra' con cuatro proyecciones, con acceso gratuito, en la Fundación Mediterráneo de la calle Mayor.

El ciclo, titulado 'Side Rock Imperium', proyectará filmes con bandas sonoras de bandas como Black Sabbath o Blue Öyster Cult.

Las proyecciones comenzarán este martes, 18 de junio, con la película 'Heavy Metal'. A las 20.00 horas habrá una pequeña introducción del ciclo de cuatro películas y después la proyección. El resto de películas --'Trick Or Treat' (19 junio), el documental 'The History of Rock' (20 junio), y 'Rock N'Roll Nightmare' (21 junio)-- se proyectarán a las 11.00 horas.

En cuanto a literatura, el salón de actos del Museo del Teatro Romano acogerá la presentación del libro 'Life…? And Napalm Death' el sábado, 22 de junio, a las 10.00 horas. Lo presentará el autor Shane Embury, bajista de la legendaria formación británica Napalm Death, que actuará la noche antes en el festival.

En esta presentación, Embury compartirá historias y anécdotas sobre su vida en la banda, sus experiencias en giras y la creación de su música. Los asistentes podrán obtener una visión íntima del mundo de la música extrema con uno de los iconos del género.