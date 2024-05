La Comisión de Asuntos Generales decidirá la próxima semana el plan de trabajo para modificar la ley del Mar Menor

CARTAGENA (MURCIA), 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Asuntos Generales de la Asamblea Regional se reunirá el jueves de la próxima semana para determinar el plan de trabajo de cara a la modificación de la ley del Mar Menor. Así lo ha decidido hoy la Junta de Portavoces, que ha ordenado el trabajo parlamentario para la próxima semana.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha afirmado que la Comisión determinará el plan de trabajo "con el objetivo de acelerar este proceso de escucha activa a la sociedad. Llevaremos una amplia lista de ponentes, que vendrán a lo largo de las próximas semanas", ha dicho recordando que su grupo planteará la comparecencia de los alcaldes de municipios, del sector turístico, organizaciones ecologistas, el sector de la promoción inmobiliaria... todo el que está directamente implicado en el Mar Menor. Será una lista todo lo amplia que sea necesario".

Desde VOX, Rubén Martínez, espera que las comparecencias que se realicen "sirvan de algo más. Nosotros propondremos expertos a nivel mundial, nacional y regional y todo el que tenga algo que aportar nuevo a la ley del Mar Menor".

Los socialistas, por su parte, han reiterado "que lo que quiere hacer el PP es dar un paso hacia delante para modificar la ley del Mar Menor, una ley que no ha aplicado. La ley es reciente, no se ha puesto en marcha y entendemos que no se debe modificar, primero hay que aplicarla", ha reiterado la socialista Carmina Fernández, señalando que su partido "no está en el juego del PP de volver a abrir un debate".

La Junta de Portavoces también ha ordenado para el próximo lunes, la reunión de la Comisión de Industria, en la que se debatirán cuatro mociones, una de ellas, de VOX que, según ha explicado su portavoz Rubén Martínez, será en apoyo a Fuente Álamo "a todos los vecinos que han visto cómo la gestión del PP a condenado al circuito de Fuente Álamo y ahora contamos con una infraestructura abandonada que solo sirve para acoger fiestas ilegales, drogas...". Desde el PSOE presentarán una moción para pedir facilidades a la instalación de energías renovables en las comunidades de vecinos.

El martes habrá Junta de Portavoces, mientras que el miércoles habrá Pleno con 4 mociones y 2 tomas en consideración. Entre ellas, VOX ha explicado que su iniciativa versará sobre salud bucodental "para cubrir a todos los niños de 6 a 14 años, a las mujeres embarazadas, a las personas mayores".

Desde el PSOE llevarán al Pleno la modificación de ley en materia de Tributos Cedidos, "es una proposición de ley que ya debatimos la legislatura pasada y se rechazó y se trata de incentivos a las energías renovables en la Región", ha explicado la socialista Carmina Fernández; además, se debatirá la proposición de ley de modificación de la ley de Hacienda de la Región para incluir los impactos de género entre la documentación que se presenta en los proyectos de presupuestos, "es una recomendación que viene haciendo desde hace tiempo el Tribunal de Cuentas, pero como el Gobierno no lo ha tenido en cuenta lo pedimos desde el PSOE", ha explicado Fernández. Los socialistas también presentan en el Pleno una moción sobre inspecciones periódicas y revisión del protocolo de actuación de menores tutelados, "es importante llevar a cabo inspecciones periódicas".

Por su parte, el jueves, se reunirá también la Mesa para dar trámite a las audiencias legislativas de modificación de la ley de Transparencia.