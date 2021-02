La Comisión de Reactivación llevará al Pleno 670 medidas para la recuperación económica de la Región

El dictamen contempla la eliminación de las bonificaciones en las tasas del juego y el refuerzo de la Atención Primaria, entre otras medidas

CARTAGENA (MURCIA), 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La comisión especial de estudio sobre el Plan de Reactivación Económica y Social, y de evaluación del Impacto del Coronavirus en la Región de Murcia ha aprobado con los votos a favor de todos los grupos excepto el del Grupo Mixto, el dictamen de la comisión que deberá llevarse a Pleno.

El documento acordado por los grupos parlamentarios contempla 670 medidas para la recuperación económica de la Región. El presidente de la comisión, el 'popular' Miguel Ángel Miralles, ha destacado que ha habido un 95% de consenso en la comisión.

Se contemplan, además, 53 medidas a corto plazo. Por bloques, se han aprobado 61 medidas en materia de Sanidad; 503 medidas sobre el modelo productivo y la fiscalidad; 23, sobre infraestructuras y 28 de turismo. "Es un gran acuerdo para poder dar respuesta a las necesidades de la Región y afrontar la recuperación", ha dicho Miralles.

Las medidas en las que se ha llegado al 100% del acuerdo, según Miralles, han sido las que tienen que ver con Sanidad y Turismo, mientras que en materia de fiscalidad e infraestructuras ha señalado que se han producido "pequeños desacuerdos".

Por parte del PSOE, Diego Conesa ha destacado la "transversalidad del acuerdo" para impulsar el modelo económico y social de la Región. Entre las medidas que él ha destacado cabe señalar el plan de refuerzo para la Atención Primaria con un aumento de plantillas y su estabilidad, el pleno funcionamiento del Hospital del Rosell o la UCI de Caravaca. Además, ha asegurado que se ha puesto en valor el modelo de residencias para personas con discapacidad "dejando atrás los regímenes cuartelarios. "Destacamos la importancia de la eliminación de los beneficios fiscales al juego, que tanto daño han ocasionado a la imagen de la Región", ha añadido.

La diputada de Ciudadanos Valle Miguélez, ha afirmado que ha sido una "comisión fructífera en la que han prevalecido los intereses de los habitantes de la Región por encima de los partidistas". La parlamentaria ha destacado que "siguiendo las recomendaciones y criterios de la Unión Europea, se ha focalizado el esfuerzo en la sanidad y en la inyección de liquidez a los sectores más golpeados por la pandemia". En este sentido, ha remarcado la apuesta por el refuerzo de la Atención Primaria y en la necesidad de "revisar y analizar el gasto superfluo de las administraciones, para eliminarlo u optimizarlo, especialmente en el caso del Servicio Murciano de Salud". Miguélez también ha hecho hincapié en el "necesario alivio fiscal para nuestras pymes y autónomos", así como en la ampliación del Plan Estratégico de Recuperación de la Actividad Industrial (PERAI)

Por parte del PP, Miriam Guardiola ha señalado el alto grado de consenso y ha indicado que en el dictamen se incluye la reforma del sistema de financiación, el refuerzo del sistema sanitario, solicitar fondos extraordinarios para Sanidad y Educación y política social, así como un plan de choque contra el desempleo juvenil y acelerar la realización de infraestructuras vitales.

El Grupo Mixto ha sido el único que no ha apoyado el dictamen porque, según María Marín, " faltan compromisos concretos, es un documento que no lleva ni cifras ni fechas, lo que supone que sea un brindis al sol y no hay un compromiso claro". A su juicio, el documento final "sigue la línea de las viejas políticas que nos han traído a la situación que estamos viviendo con unos servicios públicos y un estado social débil, es un documento que no aborda con concreción ni urgencia lo que la Región necesita".