La Comunidad activa los llamamientos para cubrir más de 800 puestos de apoyo al curso escolar 2026-2027

Uno de los llamamientos realizado esta última semana - CARM

MURCIA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha activado los llamamientos para cubrir 866 puestos de trabajo temporales vinculados al curso escolar 2026-2027, con el objetivo de que los centros educativos y los servicios de atención al alumnado dispongan del personal necesario desde el comienzo de la actividad lectiva.

La Dirección General de Función Pública y Diálogo Social, a través del Servicio de Selección, desarrolla desde la pasada semana estos procesos, que continuarán previsiblemente hasta principios de agosto. Hasta el momento se han cubierto 259 plazas y permanecen en marcha los llamamientos para adjudicar el grueso de los puestos ofertados, según han informado desde el Ejecutivo autonómico.

La directora general de Función Pública y Diálogo Social, Caridad de la Hera, ha destacado que "la anticipación y la coordinación de estos procesos son fundamentales para garantizar que los centros educativos puedan comenzar el nuevo curso con los recursos humanos necesarios y sin incidencias".

Los puestos ofertados corresponden a perfiles esenciales para el funcionamiento de los centros y para la atención educativa y asistencial del alumnado, como educadores infantiles, fisioterapeutas, intérpretes de lengua de signos, auxiliares técnicos educativos, personal de cocina, auxiliares administrativos y personal de servicios públicos.

Entre las categorías ya cubiertas se encuentran las 13 plazas del Cuerpo Técnico de Fisioterapia, las dos correspondientes a Educación e Intervención Social y los 38 puestos de Técnico Especialista, Intérprete de Lengua de Signos. También se han cubierto 11 de los 13 puestos convocados para técnicos auxiliares de Cocina, mientras que los dos restantes han sido solicitados al Servicio Murciano de Salud.

Durante esta semana se desarrollarán los principales llamamientos pendientes. En concreto, se ofertarán 240 plazas de Técnico Especialista en Educación Infantil, 189 puestos de la Agrupación Profesional de Servicios Públicos, 141 plazas de Auxiliar Técnico Educativo y 22 puestos de Auxiliar Administrativo.

"Estamos realizando un importante esfuerzo para ordenar y agilizar los llamamientos, facilitar la incorporación de los profesionales y asegurar una adecuada atención al alumnado desde el primer día de curso", ha señalado la directora general.

Asimismo, ha añadido que "se trata de puestos que permiten prestar servicios educativos de calidad y atender las necesidades específicas de los alumnos, por lo que nuestro objetivo es completar las adjudicaciones con la máxima antelación posible".