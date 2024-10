Comunidad y Ayuntamientos hacen "inventario" para impulsar la construcción de viviendas protegidas en la Región

MURCIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha anunciado este jueves que el Gobierno autonómico está haciendo "un inventario" con ayuda de los ayuntamientos para "ver todos los terrenos que hay disponibles" en la Región, con el fin de impulsar la construcción de viviendas protegidas "en todos los municipios".

López Miras ha hecho estas declaraciones en el programa 'La mirada crítica' de Telecinco, al ser preguntado por las políticas de vivienda en la Región de Murcia.

En relación con la Ley de Vivienda promovida por el Ejecutivo central, el máximo dirigente regional ha señalado que "no tiene ningún sentido" que se obligue a las comunidades autónomas a aplicarla porque en muchos aspectos "no funciona" e incluye "cuestiones sectarias e ideológicas".

Así, ha sostenido que esta norma fue anunciada por Bildu, lo que, a su juicio, "deja mucho que ver el sesgo ideológico que tiene", y ha señalado que intervenir en el precio de los alquileres es "un error" porque "lo que hace es que el arrendatario es menos receptivo a poner su vivienda en alquiler y, por lo tanto, hay menos pisos para alquilar".

Además, ha indicado que, en el caso de la Región de Murcia, los ayuntamientos "no están reclamando" la aplicación de la ley en sus términos municipales.

En referencia a la advertencia de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, sobre que las comunidades que no cumplan con la ley no recibirán financiación estatal para sus políticas de vivienda, López Miras ha señalado que la representante del Gobierno central "no puede extorsionar a las comunidades autónomas, mucho más cuando lo hace con dinero público, dinero de todos los españoles".

"No puedes extorsionar, ni amenazar, ni chantajear de esa forma a las comunidades autónomas. La ley nacional, insisto, una ley que presentó Bildu, es una ley que no funciona, y en Cataluña se ha visto que no funciona", ha subrayado.

Por otro lado, López Miras ha recordado que el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, anunció en campaña electoral que iba a poner en marcha más de 180.000 viviendas en España. "No sé si ha empezado a construirse alguna, pero no sabemos nada más de esto", ha comentado.

Sobre los pisos turísticos, ha indicado que en la Región, donde hay unos 7.300, "no tenemos un problema" como sí ocurre otras comunidades autónomas. "No tenemos un problema social y no hay escasez de pisos en disposición de alquilar por los pisos turísticos", ha afirmado en ese sentido.

POLÍTICAS SOCIALES DEL PP

Cuestionado sobre un posible "viraje" del PP hacia las políticas sociales, López Miras ha subrayado que no cree que se esté dando porque el líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, ya ha demostrado, sobre todo durante su época como presidente de Galicia, que "se preocupa mucho por los temas sociales y por los temas que afectan a la familia".

"Ahora se está hablando de lo importante porque lo propone el Partido Popular, y porque, al final, hay un problema con la vivienda y también que las familias no pueden conciliar", ha señalado López Miras.

Al hilo, ha sostenido que las familias "cada día lo están pasando peor porque los salarios no suben lo mismo que suben los precios de los productos, de los alimentos sobre todo, con la inflación", y porque "hay cada vez menos vivienda disponible y porque hay un gran problema para conciliar".

En referencia a las declaraciones de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en las que critica que en el PP "han decidido que lo que van a hacer es tomar las banderas de la izquierda y defenderlas ellos", López Miras ha aseverado que respeta "profundamente" sus palabras, pero cree que "hay un error de fondo".

Este "error", ha dicho el presidente de la Región de Murcia, es "creer que una ideología u otra puede tener banderas". "Yo me resisto a que las cuestiones sociales sean banderas de la izquierda, la protección del medio ambiente sea bandera de la izquierda, la defensa de la igualdad entre mujer y hombre sea bandera de la izquierda".

A este respecto, ha insistido en que él gobierna "para un millón seiscientos mil hombres y mujeres en la Región de Murcia, que se preocupan, por supuesto, de cuestiones sociales, de proteger el entorno natural, de garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y yo las represento a todos". Para él, ha insistido, "no hay banderas de izquierda y de derecha, al menos para mí".

Preguntado sobre si las políticas sociales impulsadas por el PP se podrían haber lanzado gobernando junto con Vox, López Miras ha recordado que él "no necesitaba" los votos del partido de Santiago Abascal para ser presidente porque con su abstención era suficiente.

"Obtuvimos un resultado que nos facultaba y nos legitimaba para gobernar en solitario porque no había una alternativa a un gobierno al del Partido Popular", ha sostenido López Miras, quien ha recordado que en su discurso de investidura se comprometió "a muchísimas cuestiones y todas se han ido cumpliendo, incluso con Vox, en esta línea".

"Hay una frase que en mis tomas de posesión siempre replico porque creo que define la forma en la que menos me gustaría gobernar y es gobernar para todos, piensen como piensen, recen a quien recen y amen a quien amen. Y esto lo dije también en una sesión de investidura con Vox y creo que es la forma en la que se debe gobernar", ha concluido el presidente de la Región de Murcia.