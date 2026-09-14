La Comunidad destina 1,5 millones a reactivar e impulsar la actividad de 66 negocios del casco histórico de Lorca

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, visita uno de los comercios del casco histórico de Lorca - CARM

LORCA (MURCIA), 14 (EUROPA PRESS)

La Comunidad ha destinado 1,5 millones de euros al Plan de Ayuda para la Dinamización del casco histórico de Lorca entre los años 2023 y 2025, una cantidad que ha permitido reactivar e impulsar la actividad de un total de 66 negocios del centro de la localidad.

Este plan de ayuda, además, ha movilizado una inversión de 2,8 millones de euros por parte de las empresas del casco histórico y ha contribuido a crear un total de 42 empleos y a mantener otros 370 puestos de trabajo, según ha informado la Comunidad.

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, ha mantenido este lunes un encuentro con el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, y el presidente de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de la localidad (Ceclor), Juan Jódar, en el que han hecho un balance de este plan de ayudas.

Durante el encuentro, en el que han realizado un recorrido por algunos de los comercios del centro de la localidad, el titular de Empresa ha subrayado que esta línea de ayudas "es una muestra del compromiso del Gobierno regional con Lorca y con los lorquinos para que el casco histórico recupere todo su pulso y su esplendor y siga siendo el eje social y económico de la localidad".

El plan, articulado a través del Instituto de Fomento (INFO), contempla ayudas de hasta 30.000 euros para la apertura, remodelación o modernización de establecimientos comerciales y de hostelería, restauración y ocio, así como para la realización de actividades destinadas a atraer público y visitantes hasta esta zona de la localidad.

En este sentido, hasta 23 actuaciones de las 66 realizadas han recibido esos 30.000 euros, lo que significa que uno de cada tres negocios alcanzó la cuantía máxima.

Por sectores, las actividades relacionadas con servicios de comidas y bebidas destacan tanto por el número de expedientes como por el valor de las ayudas recibidas. En concreto, dentro de esta área de actividad se ha impulsado a 21 establecimientos con una cuantía total de 520.000 euros, lo que ha generado a su vez una inversión superior al millón de euros (1.036.000 euros).

Las actividades de comercio al por menor, por su parte, recibieron ayudas por valor de 218.000 euros, mientras que las actividades jurídicas y de contabilidad alcanzaron los 143.000 euros.

"El impulso al comercio y al tejido empresarial del casco histórico se suma a otras actuaciones del Gobierno regional para recuperar y rehabilitar el patrimonio arquitectónico, histórico y cultural de la localidad y que su desarrollo contribuya al crecimiento económico y a la creación de empleo", ha concluido Marín.