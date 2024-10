Comunidad priorizará reconocer la dependencia a menores de 6 meses, enfermos graves y personas con pérdida de autonomía

CARTAGENA (MURCIA), 29 (EUROPA PRESS)

La Comunidad Autónoma priorizará para reconocer la dependencia a menores de 6 meses, enfermos graves, personas que padezcan una enfermedad grave o a aquellos que tengan una pérdida total de la autonomía física o mental. Así se ha aprobado en la Asamblea Regional, por el procedimiento de urgencia y con los votos a favor de PP, PSOE y VOX y la abstención de Podemos una proposición de ley del PP que modifica la ley autonómica de Servicios Sociales para agilizar los trámites para reconocer la dependencia.

Durante el debate parlamentario, el diputado del PP Miguel Ángel Miralles ha advertido que con esta modificación "se puede ser muy útil a personas que se encuentran en una situación muy dura y difícil para vivir". El parlamentario ha recordado que con la ley de Dependencia las solicitudes "se valoran por riguroso orden de entrada en el registro sin posibilidad alguna de procedimiento de urgencia", algo que quiere evitar esta modificación.

Por parte de la oposición, la socialista Toñi Abenza ha recordado que esto es algo que ellos vienen reclamando, indicando que el año pasado fallecieron en la Comunidad 1.452 personas que esperaban el reconocimiento de la prestación. "Se debe elaborar un procedimiento de urgencia en la ley que resuelva la tela de araña en la que se han convertido las listas de dependencia en la Región", ha dicho.

Desde VOX, María José Ruiz ha advertido que el Gobierno "no es capaz de gestionar los recursos para que lleguen a aquellos que tienen derecho a ellos, pero nos traen una iniciativa que tal vez podrá suponer una mejora de la actual ley".

El único grupo que se ha abstenido en la votación ha sido Podemos, ya que, como ha explicado su diputada María Marín, esta proposición "no afronta el compromiso para aumentar la financiación regional del sistema de dependencia. Nos traen otro papel vacío, perdemos una gran oportunidad para reducir las colas y los tiempos de espera en dependencia. No nos opondremos, pero esta proposición de ley no va a traer ningún efecto positivo ni negativo", ha dicho.

El Pleno de la Asamblea también ha dado luz verde, con los votos a favor de PSOE, VOX y Podemos, a la creación de una Comisión especial de Investigación sobre la liquidación en la construcción y explotación del aeropuerto internacional de la Región. La propuesta planteada por los diputados de Podemos y que ha incluido transacciones por parte de PSOE y VOX pretende conocer el coste total del aeropuerto.

La diputada de Podemos María Marín ha recordado que la Consejería de Fomento e Infraestructuras estimó en una cantidad superior a los 180 millones de euros los daños y perjuicios, reconociendo a la concesionaria el derecho a percibir casi 144 millones por las inversiones realizadas en el aeródromo.

Sin embargo, el Tribunal ha rechazado la pretensión de la Comunidad de percibir los 36.383.617 euros de la liquidación resultante, "al considerar que la administración regional dejó pasar los tres meses de plazo legal para resolver y notificar la liquidación a la sociedad concesionaria". En este sentido, consideran que una comisión, con un plazo de trabajo de 6 meses, permitiría "esclarecer dónde se ha perdido el dinero que es de nuestros bolsillos".

De igual manera se han posicionado desde VOX, ya que, como ha explicado la diputada Virginia Martínez, "merece ser investigada la supuesta mala gestión administrativa". A su juicio, "se debe analizar en detalle el procedimiento de cálculo de la concesión y las consecuencias que va a tener para la Región".

Los socialistas también se han mostrado a favor de la creación de la comisión. El diputado del PSOE Alfonso Martínez también ha recordado que el Gobierno regional "dijo que el aeropuerto no nos costaría ni un solo euro, pero al menos va a costar 300 millones de euros un aeropuerto que iba a ser la salvación de la Región", por lo que consideran "importante que la Asamblea ponga transparencia en torno al aeropuerto de Corvera".

Desde el PP, Víctor Martínez ha argumentado que su voto en contra a esta iniciativa se debe "no porque queramos tapar la construcción, como dicen ustedes, sino porque estamos ante un procedimiento que sigue abierto, se sigue reclamando la liquidación por parte de la Comunidad y si se produce este perjuicio es cuando podría tener sentido, mientras tanto no".

Durante la sesión matutina del Pleno también se ha rechazado una iniciativa del PP para solicitar al Gobierno nacional que adopte medidas para promover viviendas a precio asequible. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha lamentado que "Pedro Sánchez y sus políticas han convertido el acceso a la vivienda en un lujo y no en un bien de primera necesidad".

En ese sentido, ha recordado que desde junio de 2018 el precio del alquiler se ha incrementado más de un 32% y desde mayo de 2023, con la entrada en vigor de "la ley que suponía iba a arreglar este desastre", el incremento ha sido de un 13%, añadiendo que las políticas del Gobierno nacional "han hecho que cada vez sea más común el fenómeno de la 'Inquiokupación'". Ha señalado que el plazo para llevar a cabo un desahucio se ha incrementado de los 11 meses de media a los 21.

En contra de la iniciativa de los 'populares' se han posicionado los grupos de la oposición. El socialista Juan Andrés Torres considera que el Gobierno regional es "desleal, inoperante y no hace nada para solucionar el problema de la vivienda en la Región", por lo que exigen fomentar la vivienda pública y "que no se boicoiteen las ayudas que vienen del Gobierno de España", además, ha pedido al Gobierno regional que "pague ya el bono alquiler joven y que pague el dinero que debe a los jóvenes de la Región".

De manera similar se ha posicionado el diputado de Podemos Víctor Egío, quien ha puesto de manifiesto desconocer las propuestas del PP para "hacer una vivienda asequible y ha pedido al Gobierno regional "que se centre en construir vivienda pública en la Región y en pagar el bono alquiler".

Mientras que el diputado de VOX Ignacio Arcas, ha dicho que con las políticas actuales de vivienda "tenemos como resultado menos viviendas en alquiler y que en las zonas tensionadas se puede controlar el precio, pero eso afecta también a los alrededores y no entendemos que se quiera hacer un estudio de impacto económico".

PLAN DE CALIDAD DEL AIRE

Por otro lado, los socialistas han planteado una iniciativa, que ha sido rechazada, para que se elabore en la Región un plan regional de mejora de la calidad del aire. La diputada del PSOE Carmina Fernández ha recordado que según datos oficiales, la Región "es una de las comunidades con peor calidad de aire de toda España, registrando niveles de contaminación atmosférica muy superiores a la media nacional".

Desde el resto de los grupos parlamentarios, el diputado de VOX Alberto Garre considera que "hay que ir hacia cosas sencillas y humildes que se puedan hacer".

Por su parte, el diputado de Podemos, Víctor Egío, ha indicado al resto de los grupos que de la oposición que de cara a los próximos presupuestos se pueden presentar enmiendas para reducir las emisiones relacionadas con el tráfico, como extender el tranvía a todo el área metropolitana de Murcia.

La diputada del PP María Casajús ha afirmado que "no se puede utilizar la información sesgada, hay que ver el seguimiento de las mediciones día a día, que cumplimos con las normativas".

Entre los temas tratados en la sesión plenaria también ha destacado una proposición no de ley de VOX en defensa del sector primario y sobre las "catastróficas consecuencias" del Pacto Verde Europeo, que tampoco ha salido adelante.