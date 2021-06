Conesa a López Miras: "no podemos ser la mejor tierra con los niveles de pobreza y desigualdad que tenemos"

CARTAGENA (MURCIA), 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Diego Conesa, considera que "urge ser ambiciosos" y que la Región "no puede ser la mejor tierra del mundo con los niveles de pobreza y desigualdad que tenemos". Así lo ha expuesto Conesa durante la segunda sesión del Debate sobre el Estado de la Región en el que ha vuelto a plantear que el PSOE es la "única alternativa de Gobierno en una Comunidad donde, tras 26 años, el cambio político y la regeneración democrática son más necesarios que nunca".

Durante su intervención ha advertido al presidente de la Comunidad Autónoma que "no todo vale para conservar el poder" y le ha reprochado la "falta de lealtad institucional". Según le ha dicho, "las instituciones públicas no están para defender estrategias partidistas, tienen que defender el interés general, el interés de todos".

El socialista ha criticado a López Miras por "desmontar los avances conseguidos durante los últimos años en regeneración y transparencia, con el consenso de todos los partidos políticos. Y lo está haciendo de la mano de las personas que decían venir a regenerar la política". En ese sentido, se ha referido a la modificación de la ley del presidente.

Ha indicado que es la "primera vez" que el Gobierno regional legisla "para una sola persona, a quien se le hace un traje a su medida. ¿Quién les ha dicho que la limitación de mandatos es inconstitucional? Esta medida ha estado en vigor en nuestra Comunidad Autónoma 7 años y no me consta que el Tribunal Constitucional haya dicho nada al respecto", ha puesto de manifiesto.

Ha ofrecido, por tanto, un acuerdo, ya que en el Congreso de los Diputados se está tramitando la reforma integral del Estatuto de Autonomía. "¿Está dispuesto a introducir la limitación de mandatos del presidente y su gobierno en el Estatuto de Autonomía?", ha preguntado al presidente regional y se ha comprometido a introducir las reformas necesarias para hacer realidad la limitación de mandatos e "impedir la degradación democrática".

De igual forma ha expuesto que "en democracia las mayorías se ganan en las urnas y no en las cloacas de San Esteban", recordando que el parlamento regional "no responde a la voluntad popular. Los electores no votaron a los tránsfugas, votaron a sus partidos". Asimismo, ha asegurado, en alusión al presidente regional, que "la mayoría artificial que ha comprado la utiliza para romper consensos que son imprescindibles en democracia".

Durante su intervención también ha hecho un repaso por los problemas de la Región. Ha aludido a un estudio de Cáritas que indica que la Región es la tercera comunidad con mayor índice de trabajadores en situación de pobreza. "113.000 trabajadoras y trabajadores de nuestra región no logran abandonar la situación de pobreza, a pesar de tener un puesto de trabajo", ha señalado recordando que más de 270.000 personas se encuentran en una situación de inestabilidad laboral "muy grave".

El socialista ha incidido en que el 31,9% de la población regional, es decir más de 478.000 personas viven en riesgo de exclusión social. "Y todo esto con la Región como segunda comunidad con peor calificación de sus servicios sociales. A la cola en Dependencia con más de 1000 personas fallecidas en la Región estando en lista de espera. A la cola en legislación social sin plan ni un mapa de servicios sociales cuyo plazo de desarrollo caducó hace 17 años", ha criticado.

En materia educativa ha recalcado que en el año 2020 más de 20.900 jóvenes de la Región "abandonaron el sistema educativo sin completar la educación secundaria. Somos la tercera Comunidad Autónoma con mayor tasa de abandono escolar".

Además, ha expuesto que tampoco se ha hecho nada en materia de medio ambiente. "Llevan años anteponiendo los intereses económicos de determinados colectivos a la protección medioambiental. Su gobierno se ha convertido en un experto en hacer y rehacer leyes para eliminar los controles que protegen nuestro entorno", según Conesa.

Frente a estos problemas, el portavoz de los socialistas ha criticado la "estrategia" del Gobierno regional de criticar al Gobierno nacional. "Ningún otro gobierno de España ha apoyado a la Región de Murcia como lo está haciendo el de Pedro Sánchez", ha dicho.

No obstante, le ha recordado ser "consciente" de las demandas históricas de nuestra región ante el gobierno de España: la financiación, el agua y las infraestructuras. "Compartimos esas reivindicaciones. En mí tiene un aliado. Le ofrezco mi colaboración y la del PSRM para defenderlas juntos", ha planteado aunque le ha pedido que "no eluda su responsabilidad en la gestión de los ingresos y los gastos de la Comunidad Autónoma, que está detrás de la mayor parte del incremento de la deuda regional".

Por último, ha recordado los 10 ejes de su alternativa de gobierno en los que se plantean cuestiones como un gran acuerdo de Región versa sobre la cultura y el patrimonio, un Pacto por los mayores que promueva el apoyo y servicios sociosanitarios para dar cobertura a las necesidades individualizadas y a las situaciones de soledad; una ley para ponerle coto al juego y prevenir la ludopatía; apoyar a las familias en toda su diversidad; medidas para promover la igualdad de trato y de oportunidades en la Región; un Plan para la mejora de la Atención Primaria o un pacto por la Educación para mejorar la enseñanza invirtiendo el 5% del PIB.