Segado (PP) a Conesa (PSOE): "El estado de la Región es bueno, usted y su partido presentan un estado lamentable"

CARTAGENA (MURCIA), 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha advertido durante su intervención en la segunda sesión del Debate sobre el Estado de la Región que el estado de la Región es "bueno y estable, aunque queda mucho por hacer y desarrollar. El Gobierno regional está haciendo una buena gestión".

Sin embargo, el diputado del PP se ha querido dirigir también a los socialistas a los que ha advertido que tras un año luchando contra la Covid-19, "mostramos un comportamiento mejor que las demás comunidades autónomas y que la media española. Podemos decir que el estado de la Región es bueno. Somos una comunidad fuerte, mientras que usted y su partido presentan un estado lamentable".

En palabras dirigidas al dirigente socialista Diego Conesa, Segado ha dicho que "lo más frustrante" para él debe haber sido el haber intentado "hacer presidenta a alguien que no es del PSOE porque ni en su partido cuentan con él".

Además, ha indicado que les ofrecieron a los diputados libres de VOX pasarse a Ciudadanos "y desde ahí poder acceder a las consejerías. Esa era la verdad de la moción de censura". Ha añadido que la moción "fracasó y todas las encuestas demuestran la desafección de la sociedad con su intento de abordar el poder y aquellos que le acompañaban en su ardid están al borde de la desaparición".

En ese sentido se ha dirigido también a la diputada Ana Martínez Vidal por no tener actividad en la Asamblea Regional y que solo se manifieste a través de las redes sociales. "La moción de censura ha sido una mal faena de un mal torero", ha advertido.

Sobre los problemas de la Región, Segado ha indicado que hay que hablar de lo que le preocupa a la Región, "menos agua para el regadío, aumento de la factura, 300.000 empleos en peligro. Es el resumen de las políticas de agua de Pedro Sánchez y Diego Conesa", ha dicho.

De ahí que haya expuesto que no se va a cerrar el trasvase, "no van a cerrar el mayor generador de empleo del Sureste. No se lo vamos a permitir. Lucharemos por ello, donde haga falta y con quien sea necesario".

Durante su intervención, Segado ha pedido que se ponga en marcha el plan de vertido cero porque "el Mar Menor no espera, necesita medidas urgentes. El Gobierno regional no va a parar de trabajar hasta alcanzar su recuperación". En ese sentido, se ha dirigido a Conesa para decirle que su partido seguirá "defendiendo un trato justo e igualitario para nuestra Región, gobierne quien gobierne en Madrid".

Ha reclamado la puesta en marcha del Corredor Mediterráneo y del AVE en Lorca y de su apuesta por el uso de las energías renovables "si hablamos de medio ambiente, tenemos que hablar de la regeneración de la bahía de Portmán, que el Gobierno central pretende dejar en el olvido".

Por otro lado, ha mencionado la cuestión de la infrafinanciación, que "nos obliga a destinar el 80% de los ingresos a Educación, Sanidad y Servicios sociales, mientras que en el resto de España destinan el 66%".

Ha vuelto a defender la actuación del Gobierno regional, cuyas políticas, ha dicho, "se centran en el bienestar de los ciudadanos. El Ejecutivo se ha centrado en atender a las personas más vulnerables para que nadie se quede atrás. No ha escatimado esfuerzos para que la Renta Básica de Inserción llegue a quienes lo necesitan, lo que contrasta con el Ingreso Mínimo Vital que ha quedado en papel mojado", ha añadido.