La confianza empresarial cae un 5,1% en el cuarto trimestre en la Región de Murcia, el mayor descenso por CCAA

MADRID/MURCIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La confianza empresarial ha descendido un 5,1% en el cuarto trimestre en la Región de Murcia respecto al anterior, la mayor caída del país, según el Indicador de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA) publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según la estadística, el 23,2% de las empresas de la Región espera un trimestre favorable, mientras que un 11,1% se muestra pesimista ante el devenir de los próximos tres meses, lo que ofrece un saldo de 12,1%, superior a la media estatal, del 9,1%.

En el conjunto del país, el ICEA ha caído un 1,8% de cara al cuarto trimestre de 2026 respecto al tercero. El retroceso de la confianza empresarial para el periodo octubre-diciembre se produce en un contexto en el que el 20,5% de los gestores de establecimientos empresariales prevé una evolución favorable de su negocio, frente al 14,8% que espera una marcha desfavorable.

En concreto, el balance de situación (diferencia entre respuestas favorables y desfavorables respecto al trimestre finalizado) se sitúa en 5,7 puntos respecto al trimestre anterior, frente a los 9,1 puntos en el tercer trimestre de 2026.

El porcentaje de establecimientos empresariales que esperan una evolución favorable de su negocio ha bajado al 20,5% respecto al 23% del tercer trimestre. Por su parte, los que prevén una marcha desfavorable han aumentado desde al 14,8%, respecto al 13,9% anterior.

Asimismo, el 64,7% espera una evolución normal, frente al 63,1% del trimestre previo.

En cuanto a la situación del trimestre ya finalizado, el 21,1% de los gestores considera que la marcha de su negocio fue favorable entre julio y septiembre, frente al 15,5% que la califica de desfavorable. El 63,4% restante opina que fue normal.

Así, el saldo de situación, que refleja la diferencia entre las valoraciones favorables y desfavorables del trimestre concluido, se ha situado en 5,6 puntos, frente a los 10 puntos registrados en el segundo trimestre.