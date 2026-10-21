La consejera Carmen Conesa, número tres del PP al Congreso por la Región de Murcia

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, ha sido designada número tres de la lista del Partido Popular por la circunscripción de la Región de Murcia para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre - CARM

MURCIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, ha sido designada número tres de la lista del Partido Popular por la circunscripción de la Región de Murcia para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, según confirman fuentes de la formación política.

Conesa, que formará parte de la candidatura encabezada por Miriam Guardiola a la Cámara Baja, es licenciada en Periodismo y experta en Protocolo por la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM).

Cuenta con una trayectoria profesional de más de dos décadas en el ámbito de la comunicación, etapa en la que ha ejercido en medios como Radio Nacional de España, la televisión autonómica de la Región de Murcia y Onda Regional, a la que estuvo vinculada más de 15 años.

Su actividad laboral incluye además el ejercicio docente como profesora de talleres de Comunicación en el Instituto Juan Carlos I de Murcia.

A lo largo de su carrera ha obtenido diversos galardones en el sector periodístico, entre los que figuran la Antena de Plata 2022 concedida por la Asociación de la Radio y Televisión de la Región de Murcia a la mejor profesional de radio, y el Premio Prismas en 2014 por la dirección del programa de divulgación científica 'Kítaro'.